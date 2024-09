Ο Μπάτμαν είναι ο πρώτος υπερήρωας που απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Μια ιστορική στιγμή

Και ναι, ο Μπάτμαν είναι ο πρώτος υπερήρωας που αποκτά το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και αυτό φυσικά αποτελεί μια ιστορική στιγμή.

«Ο Μπάτμαν είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κόσμου, που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, τη δύναμη και τη γενναιότητα», δήλωσε ο Στιβ Νίσεν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του αστεριού την Πέμπτη.

Batman receives a star on the Hollywood Walk of Fame. 🌟 pic.twitter.com/z8TBZUHs5T