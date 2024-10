Η Φραν Ντρέσερ επιστρέφει στην υποκριτική μετά τη λήξη της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ - Ο ρόλος που θα υποδυθεί

Η ηθοποιός θα είναι στο καστ της ταινίας «Marty Supreme»

Η πρωταγωνίστρια της all time classic σειράς, «The Nanny» («Νταντά Αμέσου Δράσεως») -σίγουρα έχεις δει κάποιο επεισόδιο και μάλιστα είχε γίνει και σίριαλ στην Ελλάδα βασιμένο σε αυτό το φορμάτ- Φραν Ντρέσερ επιστρέφει στην υποκριτική, μετά τη μεγάλη απεργία των ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών, η οποία πρωτοστάτησε και πάλεψε για τα δικαιώματα όλων, είπε το μεγάλο ναι και εντάχθηκε στο καστ της ταινίας, «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί και της A24.

