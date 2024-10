Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σένσορι: Πληθαίνουν οι φήμες διαζυγίου - “Χώρισαν πριν από μερικές εβδομάδες”

Στην τελική ευθεία για τη λήξη του γάμου τους φαίνεται πως βρίσκονται ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι



Τίτλους τέλους αποφάσισαν να ρίξουν στον γάμο τους o Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι, μετά από δύο χρόνια. Ο 47χρονος ράπερ και η 29χρονη αρχιτέκτονας είχαν πολλές εντάσεις εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στον χωρισμό, όπως υποστηρίζουν τα ξένα μέσα.

Μάλιστα, φημολογείται ότι το πρώην ζευγάρι εκμυστηρεύτηκε στους φίλους του ότι έχει χωρίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους. Όπως αναφέρεται στο «Page Six», ο Κάνιε Γουέστ σχεδιάζει να μετακομίσει στο Τόκιο μετά τον χωρισμό από την πρώην σύζυγό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

