Λίαμ Πέιν: Πέθανε ο τραγουδιστής των One Direction στα 31 του - Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Ο Λίαμ Πέιν έπεσε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αργεντινή

Πέθανε ο Λίαμ Πέιν, τραγουδιστής και πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction. Ήταν μόλις 31 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την αστυνομία, ο Λίαμ Πέιν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και η παρουσία του δεν είχε περάσει απαρατήρητη.

Όπως ανέφερε το προσωπικό του ξενοδοχείου «Hotel Casa Sur», ο τραγουδιστής ήταν επιθετικός και έντονος κατά την παραμονή του, γεγονός που παρακίνησε τους ανθρώπους εκεί να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου επισήμαναν ότι θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Όλα αυτά πριν συμβεί το μοιραίο συμβάν.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 17:04 (τοπική ώρα) και λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε και το ασθενοφορό. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά. Ο Λίαμ Πέιν, που ήταν πεσμένος στην εσωτερική αυλή του ξενοδοχείου, ήταν βαριά τραυματισμένος. «Ο Λίαμ Τζέιμς Πέιν, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, πέθανε σήμερα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στη συνοικία Παλέρμο του Μπουένος Άιρες», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

🗣️ "Todo el cuerpo tenía lesiones gravísimas". Alberto Crescenti, titular del SAME, habló sobre la muerte de Liam Payne, ex cantante de One Direction, y afirmó que "presentaba heridas incompatibles con la vida". 👉 En #ElNoticiero con @paulinor76 . pic.twitter.com/bLOgKsAHeh

Η αστυνομία έχει αναλάβει τώρα να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο Λίαμ Πέιν βρισκόταν στην Αργεντινή, προκειμένου να παρακολουθήσει τη συναυλία του επίσης πρώην μέλους των One Direction και φίλου του, Νάιλ Χόραν.

Στο παρελθόν, ο Λίαμ Πέιν είχε μιλήσει για τον εθισμό του στο αλκοόλ, ενώ το 2023 είχε μπει σε κέντρο απεξάρτησης, όπου παρέμεινε για 100 ημέρες. Εκείνη τη χρονιά, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει δημόσια μέσω ενός βίντεο στο Youtube πως είναι νηφάλιος τους τελευταίους έξι μήνες.

Liam Payne has died after reportedly falling from a hotel balcony in Buenos Aires (via TMZ). pic.twitter.com/RCSX2QtYSZ