Αντέλ: Εμφανίστηκε στο live της ντυμένη όπως η Μέριλ Στριπ στο φιλμ, “Ο θάνατός σου πάει πολύ” - Η αντίδραση της ηθοποιού που ήταν στο κοινό

Το πιο ωραίο βίντεο που θα δεις σήμερα, με αφορμή το Halloween

Η Αντέλ επίλεξε για το φετινό Halloween να μεταμφιεστεί σε έναν από τους αγαπημένους κινηματογραφικούς ρόλους της Μέριλ Στριπ.

Και το πιο ωραίο; Η ηθοποιός ήταν ακριβώς εκεί, ανάμεσα στο πλήθος και οι δυο τους μας χάρισαν μια πολύ ωραία στιγμή που εννοείται πώς έγινε αμέσως viral.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια του «Weekends with Adele» στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια πιστή στη συνήθειά της πέρασε ανάμεσα από το πλήθος και το χαιρέτησε.

Αυτή τη φορά όμως όχι φορώντας μια ακόμα εντυπωσιακή δημιουργία, αλλά τα ρούχα της Μάντελιν Άστον - ναι, αυτός είναι ο χαρακτήρας που ερμήνευσε η Μέριλ Στριπ στην ταινία "Ο θάνατός σου πάει πολύ" του 1992- με αφορμή το Halloween.

Δες περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

Συγκεκριμένα ένα ασημένιο σακάκι, μια ξανθιά περούκα και πολλά εντυπωσιακά κοσμήματα.

Η ίδια ερμήνευε την επιτυχία της, "When We Were Young", αλλά μόλις είδε μπροστά της την ηθοποιό, σταμάτησε, της είπε: «Γεια» και υποκλίθηκε -και η Μέριλ Στριπ της ανταπέδωσε την υπόκλιση.

Αμέσως μετά αγκαλιάστηκαν με την Αντέλ να της λέει: «Σ' αγαπώ» ανάμεσα στους στίχους του τραγουδιού.

Να και το υλικό που ανέβασε σήμερα η τραγουδίστρια στο Instagram