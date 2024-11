Βασίλισσα Καμίλα: Ακύρωσε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της - Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Η βασίλισσα Καμίλα αποσύρεται από τις δημόσιες εμφανίσεις της μέχρι να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Η βασίλισσα Καμίλα ακύρωσε όλες τις προσεχείς δημόσιες εμφανίσεις της, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Η 77χρονη διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού και σύμφωνα με τους γιατρούς χρειάζεται χρόνο για ανάρρωση και ξεκούραση.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε το παλάτι με ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς ωστόσο να μπει σε πολλές λεπτομέρειες. Τα βρετανικά μέσα υποστηρίζουν πως ενδεχομένως η υγεία της να καταπονήθηκε, μετά την απόφασή της να συνοδεύσει τον βασιλιά Κάρολο στην περιοδεία που έκανε στην Αυστραλία.

Queen Camilla Is Sick With Chest Infection, Will Miss Remembrance Event https://t.co/f7ioVEgzmv