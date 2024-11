Τζέσικα Σίμπσον: Χώρισε με τον Έρικ Τζόνσον - "Είναι πληγωμένη", αποκάλυψε άτομο από το περιβάλλον της

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα μόλις επιβεβαιώθηκαν

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα και ήθελαν την Τζέσικα Σίμπσον και τον Έρικ Τζόνσον να τραβούν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, μόλις επιβεβαιώθηκαν.

Συγκεκριμένα μία πηγή πολύ κοντά στο περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, επιβεβαίωσε την είδηση αυτή, τονίζοντας χαρακτηριστικά στο Us Weekly πως οι δυο τους «ζουν χωριστά αυτό το διάστημα».

Jessica Simpson and Eric Johnson are 'living separate lives' amid their rumored split. https://t.co/e1R74esfAo