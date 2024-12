Ο Ντάνιελ Γκρεκ είχε, αρχικά, απορρίψει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ - Γιατί δεν θα επιστρέψει ξανά στον 007

Ο Ντάνιελ Γκρεκ παραλίγο να κλωτσήσει μια μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία

Ο Ντάνιελ Γκρεκ μπορεί να ήταν επιτυχημένος ηθοποιός και πριν αναλάβει να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, ωστόσο αυτός ο ρόλος ήταν αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα του. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον αγαπημένο πράκτορα 007 στις ταινίες από το 2006 μέχρι το 2021, όταν ανακοίνωσε το τέλος αυτού του κεφαλαίου για την καριέρα του.

Καλεσμένος στο podcast του «The Hollywood Reporter's Awards Chatter», ο Ντάνιελ Γκρεκ αποκάλυψε ότι αρχικά είχε απορρίψει την πρόταση να υποδυθεί τον εμβληματικό πράκτορα και ο σημαντικότερος λόγος ήταν ο μεγάλος φόβος που ένιωθε. Όπως είπε, δίστασε να πάρει τον ρόλο, γιατί φοβόταν μην ταυτιστεί μαζί του και βλάψει εν τέλει την καριέρα του.

