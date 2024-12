H Σίντνεϊ Σουίνι ξέρει πώς πρέπει να απαντάει σε όσους της κάνουν body shaming

Ευτυχώς, ένα μέρος του κόσμου που ζούμε σήμερα, είναι η Σίντεϊ Σουίνι που βάζει τους bullies στη θέση τους

«Όλα τα σώματα είναι όμορφα. Όταν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι ευτυχισμένη μέσα σου, τότε αυτό φαίνεται πραγματικά στους άλλους ανθρώπους». Αυτό είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σίντνεϊ Σουίνι, μιλώντας για το body shaming που έχει υποστεί, στα όχι και λίγα project, που την έχουμε απολαύσει. Οι περισσότεροι τη γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο της Κάσι στη σειρά «Euphoria» και την παρουσία στην πρώτη σεζόν του «The White Lotus». Σήμερα, έχει τη δική της εταιρεία παραγωγής, τη δική της συλλογή μαγιό, είναι brand ambassador και βλέπει την καριέρα της να ανθίζει με κάθε τρόπο.

Τις τελευταίες μέρες, το όνομα της ήρθε ξανά στο προσκήνιο, καθώς δέχθηκε body shaming μετά τη δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών της με μαγιό στο διαδίκτυο. Και τα σχόλια που έλαβε ήταν – μεταξύ άλλων: «Πρέπει να χάσει μερικά κιλά γύρω από τη μέση», «είναι χοντρούλα», «ένα 5 ή 4 στην καλύτερη». Ναι, είναι λυπηρό γιατί αυτό είναι ένα μέρος του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα. Ευτυχώς, ένα άλλο μέρος του κόσμου που ζούμε σήμερα, είναι η Σίντεϊ Σουίνι που βάζει τους bullies στη θέση τους.

Ως απάντηση στο body shaming που της έκαναν οι χρήστες των social, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο IG, το οποίο και περιελάμβανε screenshot από τα συγκεκριμένα σχόλια, μαζί με τα ονόματα των ανθρώπων που τα έγραψαν. Στο ίδιο βίντεο, δημοσίευσε πλάνα από τη γυμναστική της και τη σκληρή προπόνησή της, καθώς προετοιμαζόταν για τον ρόλο της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν. Και, φυσικά, κάτω από την ανάρτησή της προκλήθηκε πανικός. «Έχω λιώσει στην προπόνηση για να ζωντανέψω την ιστορία μιας απίστευτης γυναίκας – μιας πραγματικής πρωταθλήτριας που έδωσε μάχες τόσο μέσα όσο και έξω από το ρινγκ», είχε γράψει η Σίντνεϊ Σουίνι στο Instagram της τον Οκτώβριο. «Το ταξίδι της είναι μια απόδειξη της ανθεκτικότητας, της δύναμης και της ελπίδας και είναι τιμή μου να μπω στα παπούτσια της για να μοιραστώ την ισχυρή ιστορία της με όλους εσάς».

Πολλοί ήταν οι celebrities που επαινούσαν την ηθοποιό που πήρε με τον δικό της τρόπο θέση απέναντι στα τρολ, συμπεριλαμβανομένου του συμπρωταγωνιστή του Anyone But You, Γκλεν Πάουελ, ο οποίος έγραψε: «Είσαι τόσο badass. Αυτή η ταινία θα είναι φωτιά». Η πρωταγωνίστρια του Outer Banks, Μάντελιν Κλάιν, τόνισε, από την πλευρά της: «Πραγματικά μου αρέσει αυτό».