Μπραντ Πιτ: Δεν θέλει καμία σχέση με την Αντζελίνα Τζολί. Δεν θα έπαιζε μαζί της ούτε με όλα τα λεφτά του κόσμου

Ο Μπραντ Πιτ είναι κάθετος: Δεν επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει (ξανά) σε ταινία με την πρώην του, Αντζελίνα Τζολί

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith» στις αρχές του 2004. Τότε, ο ηθοποιός ήταν ήδη τέσσερα χρόνια παντρεμένος με τη Τζένιφερ Άνιστον. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε το πρωταγωνιστικό ζευγάρι να έρθει και μέσα σε λίγο καιρό, αναπτύχθηκε ανάμεσά του ένας μεγάλος έρωτας.

Δώδεκα χρόνια μετά, το 2016, η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ, ρίχνοντας τίτλους τέλους στον γάμο τους. Οι σχέσεις τους ήταν (και παραμένουν) κάκιστες, ενώ η συμπεριφορά του ηθοποιού προς τα παιδιά τους ήταν εκείνη που - σύμφωνα με τις φήμες - ξεχείλισε το ποτήρι.

Από τότε μέχρι σήμερα, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί είχαν και έχουν συχνά δικαστικές διαμάχες, προκειμένου να καταφέρουν να χωρίσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. Ττην επιμέλεια των παιδιών, άλλωστε, την είχε κερδίσει η ηθοποιός. Από την πλευρά του, ο Μπραντ Πιτ εξακολουθεί να μην έχει επαφές με τα παιδιά του, γεγονός που τον πληγώνει βαθιά.

