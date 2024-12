«Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν έκανα τίποτα λάθος», είπε η Lizzo για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης και body shaming

Η Lizzo παραχώρησε συνέντευξη και φυσικά μίλησε για την υπόθεση που την έφερε πολύ κοντά με το cancel

Τον Αύγουστο του 2023, η Lizzo κατηγορήθηκε από τρεις χορεύτριες της για σεξουαλική και φυλετική παρενόχληση, body shaming και τοξικό περιβάλλον. Το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, η τραγουδίστρια απειλήθηκε με cancel, ωστόσο γρήγορα ξεφούσκωσε. Και παρά το ότι βγήκαν στο φως της δημοσιότητας διάφορες σοκαριστικές λεπτομέρειες, η φήμη της Lizzo, όταν έσκασε η υπόθεση, δεν δέχθηκε μεγάλο πλήγμα. Η τραγουδίστρια αρνήθηκε τα πάντα μέσω Instagram, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε κάποια συνέντευξη προκειμένου να απαντήσει.

Αργότερα, βέβαια, μία από τις αγωγές απορρίφθηκε, με την Lizzo να κάνει λόγο για ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες. Αυτό για την ίδια ήταν δικαίωση. Έναν χρόνο αργότερα, η τραγουδίστρια αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, κάνοντας την πρώτη της συνέντευξη, προκειμένου να απαντήσει στις κατηγορίες.

Στην πρώτη της συνέντευξη λοιπόν, στην εκπομπή «Baby, This is Keke Palmer», η Lizzo εξήγησε πως χρειάστηκε χρόνο για να εξεπεργαστεί τα γεγονότα, μέχρις ότου να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση. Μια υπόθεση που την αιφνιδίασε πλήρως, όπως είπε.

Lizzo talks to Keke Palmer about the lawsuits filed by her ex-dancers:



“That period of my life was very dark because of the feeling of betrayal. Not because I was like, ‘Oh my God, I did something wrong.’ It was like the wind was knocked out of me by people that I cared about.” pic.twitter.com/weBcRXp4hw

— Pop Crave (@PopCrave) December 20, 2024