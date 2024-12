Ο Ράιαν Ρέινολντς είπε πως εκείνος και η Μπλέικ Λάιβλι προέρχονται από την εργατική τάξη. Προφανώς ο κόσμος αντέδρασε

Ξανά στο επίκεντρο είναι η Μπλέικ Λάιβλι, μετά τις ατυχείς δηλώσεις του συζύγου της

Το καλοκαίρι η Μπλέικ Λάιβλι ήρθε αντιμέτωπη με cancel. Τώρα, ο Ράιν Ρέινολντς δέχεται αρνητικά σχόλια, μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Hollywood Reporter. Ήταν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια των social media, ωστόσο πλέον έρχονται στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους.

Αφορμή λοιπόν στάθηκαν οι δηλώσεις του Ράιαν Ρέινολντς, σχετικά με την ανατροφή των τεσσάρων παιδιών τους και την απόφασή τους να τα κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας «για να τους χαρίσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή». Τίποτα το μεμπτό ως εδώ, μέχρι που σύγκρινε την παιδική ηλικία του ίδιου και της Μπλέικ Λάιβλι, με εκείνη των παιδιών τους.

«Προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Προσπαθώ να μην τους επιβάλλω τη διαφορά στην παιδική τους ηλικία με τη δική μου παιδική ηλικία ή την παιδική ηλικία της γυναίκας μου. Μεγαλώσαμε και οι δύο σε εργατική τάξη και θυμάμαι όταν ήταν πολύ μικρά, έλεγα ή σκεφτόμουν “Θεέ μου, ποτέ δεν θα είχα ένα τέτοιο δώρο όταν ήμουν παιδί ή ποτέ δεν θα είχα αυτή την πολυτέλεια να παίρνω φαγητό από έξω ή οτιδήποτε άλλο».

Το σχόλιο περί εργατικής τάξης, έφερε γρήγορα αντιδράσεις από τους θαυμαστές, που προφανώς γνωρίζουν το παρελθόν της Μπλέικ Λάιβλι. Η ίδια η ηθοποιός έχει δηλώσει πως μεγάλωσε στα πλατό και πως ο αδερφός της ήταν εκείνος που της έκλεισε την μία ακρόαση μετά την άλλη, όταν ήταν μικρή.

Splash

Μπλέικ Λάιβλι: Νepo bady με ντεμπούτο στην υποκριτική στην ηλικία των 10

Γιατί οι θαυμαστές εξοργίστηκαν με τα λεγόμενα του Ράιαν Ρέινολντς; Γιατί η Μπλέικ Λάιβλι που θεωρείται nepo baby, ουδεμία σχέση έχει με την εργατική τάξη. Μεγάλωσε στην Ταρζάνα, ένα προάστιο του Λος Άντζελες και σπούδασε στο Μπέρμπανκ. Είναι κόρη του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Έρνι Λάιβλι (απεβίωσε το 2021), με καριέρα πέντε δεκαετιών, και της ηθοποιού και μάνατζερ ταλέντων, Ιλέιν. Όπως έγραψε ένας χρήστης, είχε προνόμια από μικρή, επί της ουσίας.

Κάτι που ισχύει, μιας και η Μπλέικ Λάιβλι έκανε το ντεμπούτο της στην ηλικία των 10. Συμμετείχε στην ταινία «Sandman», που σκηνοθέτησε ο πατέρας της. Έπαιξαν, μάλιστα, και μαζί, στο «The Sisterhood of the Traveling Pants» το 2005 και στο σίκουελ της, το 2008, όταν η ηθοποιός βρισκόταν στην εφηβεία.

Από την άλλη, ο Ράιαν Ρέινολντς είχε σίγουρα μια πιο μέτρια ανατροφή, συγκριτικά με τη σύζυγό του. Ο πατέρας του ήταν αστυνομικός και η μητέρα του πωλήτρια σε κατάστημα. Αλλά όπως και να ‘χει, οι χρήστες δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσουν στο απυρόβλητο, ειδικά σε ό,τι αφορά την Μπλέικ, που εξακολουθεί να δέχεται σχόλια από την συμπεριφορά της στην ταινία “It Ends with Us”.

Ίσως αυτό που ήθελε να κάνει ο ηθοποιός να ήταν μέρος μιας στρατηγικής, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Jive PR + Digital, Μέγκαν Μπαλίκ, στο Business Insider. «Στον σημερινό κόσμο όπου η αυθεντικότητα είναι το κλειδί, το υπόβαθρο της εργατικής τάξης μπορεί να κάνει μια διασημότητα να φαίνεται πιο γνήσια». Όμως τα social media είναι πάντα “εκεί” για να αποκαλύπτουν την αλήθεια.

«Αν οι ισχυρισμοί μιας διασημότητας φαίνονται ψευδείς ή υπερβολικοί, μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις, όπως είδαμε πριν από λίγο καιρό με τη Βικτόρια Μπέκας όταν είπε ότι μεγάλωσε σε εργατική τάξη, στο ντοκιμαντέρ Μπέκαμ, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της είχε μια Rolls-Royce».