Τζένιφερ Λόπεζ & Μπεν Άφλεκ: Δείπνο για δύο και ανταλλαγή δώρων τα πρώτα Χριστούγεννα μετά τον χωρισμό

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ διατηρούν επαφές παρά τον επίπονο χωρισμό τους

Το 2024 είναι μια χρονιά που καθόρισε τη ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ - τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο - αφού έδωσαν τέλος στον γάμο τους. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι έριξε αυλαία στη σχέση του, μετά από μήνες προσπαθειών να παραμείνει μαζί. Δυστυχώς (ή ευτυχώς, κανείς δεν ξέρει), το lovestory τους και τη δεύτερη φορά δεν είχε happy end.

Μπορεί οι φήμες περί διαζυγίου να άρχισαν να κυκλοφορούν από τα μέσα της άνοιξης, ωστόσο στο τέλος του καλοκαιριού η Τζένιφερ Λόπεζ τις επιβεβαίωσε, καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου. Ήδη ο Μπεν Άφλεκ είχε φύγει από το πολυτελές (και τεράστιο) σπίτι που αγόρασαν μαζί, προκειμένου να στεγάσουν τον έρωτά τους. Όπως όλα δείχνουν μέχρι σήμερα, ο χωρισμός είναι οριστικός και οι δυο τους έχουν επανέλθει στους ρυθμούς της καθημερινότητας που είχαν πριν γίνουν ξανά ζευγάρι.

Jennifer Lopez and ex Ben Affleck exchange Christmas presents over lunch at Soho House in LA https://t.co/GWVHgYSPEG pic.twitter.com/TD00UwJhV2

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 23, 2024