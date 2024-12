Ο Κιάνου Ριβς δεν είναι σίγουρος αν τα γόνατά του αντέχουν άλλο ένα “John Wick”

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να πρωταγωνιστήσει σε μια πέμπτη ταινία “John Wick”, αλλά δεν είναι σίγουρος αν τα γόνατά του μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση

Ο Κιάνου Ριβς, εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός είναι και υπέροχος χαρακτήρας. Λίγο αντικοινωνικός, λίγο delulu, πολύ φιλάνθρωπος και σίγουρα αυτοσαρκαστικός, ξέρει να δίνει συνεντεύξεις που θα συζητησθούν. Πρόσφατα, εμφανίστηκε στο “CBS Mornings” και αναφέρθηκε στην πιθανότητα επιστροφής του δημοφιλούς χαρακτήρα "John Wick". Παρότι παραδέχτηκε ότι η «καρδιά» του είναι ανοιχτή σε αυτή την ιδέα, σχολίασε ότι το σώμα του ίσως έχει ξεπεράσει τα όριά του.

«Ποτέ μην λες ποτέ -αλλά τα γόνατά μου αυτή τη στιγμή μου λένε: “Δεν μπορείς να κάνεις άλλο ένα “John Wick”,”» αστειεύτηκε για τις ταινίες δράσης υψηλής έντασης. «Οπότε η καρδιά μου το θέλει, αλλά δεν ξέρω αν τα γόνατά μου μπορούν να το αντέξουν,» συνέχισε ο Ριβς.

Ενώ μια νέα ταινία επικεντρωμένη στον διάσημο φανταστικό εκτελεστή μπορεί να είναι αβέβαιη, ο Ριβς πρόκειται να κάνει ένα σύντομο πέρασμα στον ρόλο αυτό στο επερχόμενο spinoff, From the World of John Wick: Ballerina.

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός προώθησε επίσης τη νέα του δουλειά, το Sonic the Hedgehog 3, όπου δανείζει τη φωνή του στον κακό της ταινίας, “Shadow.”

Τον Μάρτιο του 2023, ο Reeves μίλησε με ενθουσιασμό για την επιτυχία του franchise κατά την πρεμιέρα του John Wick 4 στο κόκκινο χαλί.

Splash News

Όταν ρωτήθηκε τι τον κρατά να επιστρέφει ξανά και ξανά σε αυτές τις γεμάτες δράση ταινίες, παρά τον κίνδυνο πιθανών τραυματισμών, ο πρωταγωνιστής του Matrix παραδέχτηκε ότι είναι η «αγάπη» του γι’ αυτές που τον κάνει να συνεχίζει.

«Λατρεύω τη δράση, λατρεύω την κινηματογραφική δράση, και ειδικά λατρεύω τη δράση του “John Wick”, οπότε ό,τι χρειάζεται,» συνέχισε. Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι έχει υποστεί «πολλούς μώλωπες» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο Ριβς συμμετέχει στο franchise του John Wick από την αρχή του, το 2014, ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα.

Ίσως τα γόνατα του Ριβς να μην αντέχουν άλλη μία ταινία "John Wick", εμείς πάντως αντέχουμε σίγουρα περισσότερο Κιάνου Ριβς στη μεγάλη οθόνη.