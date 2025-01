Τζένιφερ Λόπεζ & Μπεν Άφλεκ: Είναι και επισήμως χωρισμένοι - Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους

Περίπου τέσσερις μήνες μετά την αίτηση, εκδόθηκε το διαζύγιο του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ. Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ: Ένας θυελλώδης έρωτας που δεν έμελλε να έχει happy end. Μετά τη σοβαρή κρίση που πέρασαν στις αρχές του 2024, εκεί κοντά στην άνοιξη, πήραν την απόφαση να αποστασιοποιηθούν και να πάρουν χρόνο ο ένας μακριά από τον άλλον. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Ο ηθοποιός εγκατέλειψε τη συζυγική εστία και έτσι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε αυτής της σχέσης.

Ενώ μεσολάβησε ένα καλοκαίρι με σκέψεις, συζητήσεις και σκαμπανεβάσματα, στα τέλη Αυγούστου ο κύβος ερρίφθη. Η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ, μετά από δύο χρόνια γάμου, κλείνοντας αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της προσωπικής ζωής της. Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά, τα ξένα μέσα αναφέρουν πως το διαζύγιο εκδόθηκε και ο χωρισμός της Τζένιφερ Λόπεζ από τον Μπεν Άφλεκ οριστικοποιήθηκε.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s marriage is officially over. https://t.co/5Q900MLlnJ

— Us Weekly (@usweekly) January 7, 2025