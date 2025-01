Η Αριάνα Γκράντε δηλώνει 4 χρόνια “καθαρή” από μπότοξ: “Όταν αρχίσω ξανά, θα σας ενημερώσω”

Η ιδιαίτερη αναφορά της Αριάνα Γκράντε στις ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς, μετά τη βράβευσή της

Η Αριάνα Γκράντε έχει σχολιαστεί αρκετές φορές μέσα στα χρόνια για την εμφάνισή της και τις αισθητικές αλλαγές στο πρόσωπό της. Η 31χρονη καλλιτέχνιδα έχει παραδεχτεί ανοιχτά πως έχει «πειράξει» σημεία στο πρόσωπο και στο σώμα της, προκειμένου να αισθάνεται καλά με τον εαυτό της. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια φαίνεται πως ανήκει πλέον στο παρελθόν - τουλάχιστον όπως υποστήριξε η ίδια σε δημόσιο λόγο της.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια παρέλαβε το βραβείο Rising Star για την ερμηνεία της ως Glinda στην ταινία Wicked, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, και προέβη σε μια προσωπική εξομολόγηση. Η Αριάνα Γκραντε αναφέρθηκε στις ενέσιμες επεμβάσεις που έχει κάνει κατά καιρούς, επισημαίνοντας πως εδώ και τέσσερα χρόνια είναι εντελώς «καθαρή».

Ariana Grande Clarifies She’s ‘4 Years Clean’ from Botox and Fillers After Making Cosmetic Injectable Joke https://t.co/wHOieM6WrU

— People (@people) January 6, 2025