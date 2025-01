Σελίν Ντιόν: 9 χρόνια χωρίς τον σύζυγό της, Ρενέ Ανζελίλ - Η φωτογραφία με τους γιους τους και το τιμητικό μήνυμα

Τον Ιανουάριο του 2016, ο Ρενέ Ανζελίλ «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του

Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Ρενέ Αντζελίλ, του μουσικού παραγωγού, μάνατζερ και παρουσιαστή, που πέθανε στα 73 χρόνια του. Για 22 χρόνια, ο Ρενέ Αντζελίλ υπήρξε παντρεμένος με τη Σελίν Ντιόν και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, τον Ρενέ και τους δίδυμους Έντι και Νέλσον. Στις 14 Ιανουαρίου του 2016 «έφυγε» από τη ζωή, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του λάρυγγα.

Όπως είχε εξομολογηθεί η Σελίν Ντιόν στο παρελθόν, γνώρισε τον Ρενέ Αντζελίλ, όταν ακόμη ήταν 12 χρονών, ενώ εκείνος 38. Στα 19 χρόνια της, βγήκαν για πρώτη φορά ραντεβού και αυτός ο έρωτας άρχισε να ανθίζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους προσπαθούσαν να κρατήσουν πολύ χαμηλούς τόνους, αφενός λόγω της επαγγελματικής σχέσης που τους συνέδεε και αφετέρου λόγω της διαφοράς ηλικίας. Μέχρι που παντρεύτηκαν.

Celine Dion paid tribute to her late husband René Angélil this week on the ninth anniversary of his death. https://t.co/90DCBnN5ob

— ABC News (@ABC) January 15, 2025