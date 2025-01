Η Πάρις Τζάκσον στη new era της νιώθει πιο “ζωντανή” από ποτέ: “Η νηφαλιότητα της έχει αλλάξει τη ζωή”

Η Πάρις Τζάκσον έχει αφήσει πίσω της τις καταχρήσεις και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον

Το 2025 βρίσκει τη Πάρις Τζάκσον σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της. Έχοντας απεξαρτηθεί πλήρως από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, έχει εστιάσει στη δουλειά της και σε όλα όσα τη χαροποιούν μέσα στην καθημερινότητά της. Πέντε χρόνια πριν, σε ηλικία μόλις 21 ετών, πήρε την απόφαση να δώσει τη «μάχη» της με τις καταχρήσεις και κατάφερε να βγει νικήτρια. Και από τότε, γιορτάζει κάθε χρόνο. Όχι αδίκως.

Η κόρη του pop icon Μάικλ Τζάκσον, λίγες εβδομάδες πριν, είχε προβεί σε μια ανάρτηση στο IG, μιλώντας για αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της, και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της, που κατάφερε να την αφήσει πίσω της. Το γκρίζο κεφάλαιο του αλκοόλ και της ηρωίνης - που έχει παραδεχτεί ότι έκανε χρήση - έχει κλείσει οριστικά εδώ και πέντε χρόνια, με την ίδια να αισθάνεται υπερήφανη για τον εαυτό της.

