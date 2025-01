Η Ναόμι Γουότς μιλά για την πρώτη της ερωτική επαφή με τον σύζυγό της: «Η αλήθεια είναι τόσο απελευθερωτική»

«Ζήτησα συγγνώμη, έτρεξα στο μπάνιο και πανικοβλήθηκα. Σκεφτόμουν: "Τι θα κάνω;"»

Εμμηνόπαυση, μητρότητα, σεξουαλική επαφή. Θέματα που απασχολούν όλες τις γυναίκες εκεί έξω, θέματα για τα οποία «ντρεπόμαστε» ακόμα να μιλήσουμε, θέματα για τα οποία μιλάει συνεχώς η Ναόμι Γουότς. Και την ευχαριστούμε για αυτό. Κυρίως, όμως, την ευχαριστούμε γιατί λέει τα πάντα τόσο αυθόρμητα και αληθινά, όπως και είναι.

Αυτήν τη φορά, η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο show της Ντρου Μπάριμορ και συνέβη κάτι φανταστικό. Η ίδια έχει κυκλοφορήσει αυτήν την περίοδο το νέο της βιβλίο, Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause, οπότε στην εκπομπή μοιράστηκε μερικά από όσα μπορούμε να διαβάσουμε εκεί. Ένα εξ αυτών, είναι η πρώτη ερωτική επαφή με τον τότε σύντροφο - και σήμερα σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ. Στην πρώτη τους ερωτική επαφή, η ηθοποιός είχε μπει στην εμμηνόπαυση.

«Δεν πρόκειται να τον φέρω σε αμηχανία και να μιλήσω για αυτό σε βάθος σε ζωντανή εκπομπή, αλλά στενοχωρήθηκα επειδή είχα βάλει το ορμονικό μου επίθεμα», είπε αρχικά η Ναόμι Γουότς, αναφερόμενη στα επιθέματα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. «Αν κάποιος έχει φορέσει ποτέ ένα τέτοιο επίθεμα, ξέρει ότι είναι πολύ κολλώδες, η κόλλα θέλει χρόνο για να ξεκολλήσει».

Στη συνέχεια της εκπομπής, η Ναόμι Γουότς εξήγησε πως αποφάσισε να το βγάλει, όσο καλύτερα μπορούσε και να αφήσει το αναπόφευκτα «δυσάρεστο σημάδι» της κόλλας να παραμείνει στο δέρμα της. Αλλά, αργότερα μετάνιωσε για την επιλογή της, όταν τελικά θα περνούσε μια νύχτα μαζί με τον Κράνταπ.

«Ζήτησα συγγνώμη, έτρεξα στο μπάνιο και πανικοβλήθηκα. Σκεφτόμουν: "Τι θα κάνω;"».

«Και ήμουν εκεί μέσα πάρα πολύ ώρα και μετά βγήκα κάπως, έξαλλη, και εκείνος μου είπε: "Είσαι καλά, δεν έχεις διάθεση;"». «Είπα "Όχι, απλά, λοιπόν, κοίτα, είμαι στην εμμηνόπαυση και κάνω θεραπεία και έχω αυτό το επίθεμα και το φοράω και μου αφήνει αυτό το... Είμαι μεγάλη, μήπως πρέπει να φύγω;"». Ο άντρας, της απάντησε: «Είμαστε συνομήλικοι. Τι είναι αυτό; Πώς μπορώ να βοηθήσω;».

Όταν η Μπάριμορ και το κοινό αντέδρασαν με δέος, η Ναόμι Γουότς πρόσθεσε: «Τώρα λιώνετε. Αυτό συνέβη και σε μένα». «Είναι απελευθερωτικό», μοιράστηκε στη συνέχεια της συνέντευξης. «Είναι τόσο απελευθερωτικό. Η αλήθεια μπορεί να είναι τόσο απελευθερωτική. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο, το σεξ θα τελειώσει και για κάποιους είναι αλήθεια ότι η λίμπιντο πέφτει. Μπορείς, όμως, να έχεις υποστήριξη για τέτοια πράγματα. Εγώ, απλά ενθαρρύνω τις γυναίκες να ξεκινήσουν να μιλούν. Να είστε ειλικρινείς, να τους πείτε τι περνάτε. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν».