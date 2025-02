Κέιτ Μίντλετον: Διέκοψε τη βασιλική αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει μια 3χρονη θαυμάστριά της - Το viral βίντεο της ημέρας

«Σε άκουσα να μου φωνάζεις και ήθελα να έρθω να σε δω», της είπε μεταξύ άλλων

Η Κέιτ Μίντλετον απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι τόσο αγαπητή στο κοινό, σταματώντας την αυτοκινητοπομπή της για να χαιρετήσει μια μικρή θαυμάστριά της.

Η μέλλουσα βασίλισσα της Βρετανίας είχε επισκεφθεί την Ουαλία, πραγματοποιώντας μια σειρά από εμφανίσεις γεμάτες συμβολισμό και ευαισθησία.

Love, empathy and kindess is right at the centre of @tyhafan’s work.



Today’s visit was incredibly moving - seeing the care and compassion provided to children with life-shortening conditions, and to their families. pic.twitter.com/7H3fsD8xHk

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 30, 2025