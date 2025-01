Η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζει τα 43α γενέθλιά της, μετά από την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής της

Η χρονιά που πέρασε ήταν ένα πραγματικό roller coaster για την Κέιτ Μίντλετον, αλλά εκείνη κατάφερε να βγει νικήτρια, και σήμερα γιορτάζει τα 43α γενέθλιά της

Η χρόνια που πέρασε, ήταν χωρίς καμία αβεβαιότητα, γεμάτη κακουχίες για τη βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου και η θεραπεία του είναι ακόμα εν εξελίξει. Και αυτό, από μόνο του είναι αρκετό. Ωστόσο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία σήμερα (9 Ιανουαρίου), έγινε 43 ετών, ήταν εκείνη που άφησε το έθνος αναστατωμένο όταν τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωσθεί με καρκίνο. Τη συνέχεια, τη γνωρίζουμε όλοι φυσικά.

H πριγκίπισσα της Ουαλίας αποσύρθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα για να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και αργότερα είπε ότι αντιμετώπισε «απίστευτα δύσκολους» εννέα μήνες. Το καλοκαίρι, η υγεία της άρχισε να δείχνει σημάδια προόδου, και κάπως έτσι φτάσαμε στον Σεπτέμβριο, όταν η ίδια έδωσε στη δημοσιότητα ένα ένα συγκινητικό και πολύ προσωπικό μήνυμα, δηλώνοντας ανακουφισμένη που ολοκλήρωσε τον κύκλο χημειοθεραπειών της. Μετά από εννέα, δύσκολους μήνες, η ίδια τόνισε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα. Στο βίντεο, την είδαμε να περπατάει στο δάσος, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά. «Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ανακούφιση είναι που ολοκλήρωσα επιτέλους τη χημειοθεραπεία μου», είπε, μεταξύ άλλων.

Μετά τις «σκοτεινές» μέρες που πέρασε, η Κέιτ Μίντλετον κάνει κάποιες εμφανίσεις και επιστρέφει σταδιακά στη δουλειά, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα, για πρώτη φορά, με τους δικούς της όρους. «Οι απειλητικές για τη ζωή ασθένειες φέρνουν επανεξέταση των προτεραιοτήτων. Εκείνη και ο Ουίλιαμ ξεκαθάριζαν πάντα ότι η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα», δήλωσε στο περιοδικό People μια πηγή κοντά από τον κύκλο της βασιλικής οικογένειας.

Η χρονιά που πέρασε ήταν ένα πραγματικό roller coaster για την Κέιτ Μίντλετον, αλλά εκείνη κατάφερε να βγει νικήτρια, και σήμερα γιορτάζει τα 43α γενέθλιά της. Η ίδια, θα επιλέξει φέτος να περάσει αυτήν την τόσο ξεχωριστή για εκείνη ημέρα στο σπίτι τους, στο Oυίνδσορ. Σε μια αποκάλυψη στο «Together at Christmas» τον Δεκέμβριο, η πριγκίπισσα είπε ότι «δεν ήξερα ότι αυτή η χρονιά θα ήταν η χρονιά που μόλις πέρασε». Κοιτάζοντας το μέλλον, ένας οικογενειακός φίλος της οικογένειας, δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, δίνει σοφά προτεραιότητα στην υγεία της τώρα. «Φροντίζει τον εαυτό της και είναι σοφό να το κάνει».

Ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα της όλους αυτούς τους δύσκολους μήνες, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αποφάσισε να της στείλει ένα μήνυμα αγάπης, με αφορμή τα γενέθλιά της. «Στην πιο απίστευτη σύζυγο και μητέρα. Η δύναμη που έδειξες τον τελευταίο χρόνο ήταν αξιοσημείωτη. Ο Τζορτζ, η Σάρλοτ, ο Λούις και εγώ, είμαστε τόσο περήφανοι για σένα. Χρόνια πολλά Κέιτ. Σε αγαπάμε», έγραψε. Το μήνυμά του, συνοδεύτηκε από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον.

Από την πλευρά τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, ευχήθηκαν στην Κέιτ, μέσα από μία ανάρτησή τους στο «Χ», όπου βλέπουμε μια φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας να χαμογελά στο Σάντριγκαμ, την ημέρα των Χριστουγέννων καθώς συναντήθηκε με θαυμαστές. Το γλυκό στιγμιότυπο συνοδευόταν με το μήνυμα, «χρόνια πολλά στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας!», μαζί με ένα emoji τούρτας γενεθλίων.

Happy Birthday to The Princess of Wales! 🎂 pic.twitter.com/AaLOjsbOPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 9, 2025