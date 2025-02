Κιμ Καρντάσιαν: Κόβει κάθε επαφή με τον Κάνιε Γουέστ μετά το παραλήρημά του στο X για τον Χίτλερ και τους ναζί

Επιπλέον, επιτέθηκε φραστικά στην εβραϊκή κοινότητα, έκανε σεξιστικές δηλώσεις και τα έβαλε με τους επικριτές του

Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως έχει τραβήξει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, και αυτή τη φορά δεν υπάρχει επιστροφή.

Μετά το τελευταίο ακραίο ξέσπασμά του στα social media, η διάσημη τηλεπερσόνα είναι αποφασισμένη να μην έχει καμία επαφή μαζί του.

Ο ράπερ προκάλεσε νέο κύμα οργής με μια σειρά από παραληρηματικές αναρτήσεις στο X (πρώην Twitter), όπου όχι μόνο έκανε αντισημιτικά σχόλια, αλλά δήλωσε ανοιχτά πως υποστηρίζει τον Χίτλερ και αυτοαποκαλέστηκε ναζί (Μπορείς να τις δεις όλες ΕΔΩ).

Επιπλέον, επιτέθηκε φραστικά στην εβραϊκή κοινότητα, έκανε σεξιστικές δηλώσεις και τα έβαλε με τους επικριτές του.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να μιλήσει για τη νυν σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι, υποστηρίζοντας πως «έχει τον έλεγχο πάνω της» και επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που τον θέλουν να την αντιμετωπίζει ως μαριονέτα του.

«Δεν αναγκάζω τη γυναίκα μου να κάνει τίποτα που δεν θέλει, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς την έγκρισή μου», έγραψε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Kim Kardashian ‘staying far away’ from Kanye West after his latest ‘disturbing’ social media rant https://t.co/qpn1t3g0eA pic.twitter.com/MlWhhiapwL

— Page Six (@PageSix) February 7, 2025