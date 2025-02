Η Μπλέικ Λάιβλι αποχαιρετά τη Μισέλ Τράχτενμπεργκ: “Ο κόσμος έχασε έναν βαθιά ευαίσθητο και καλό άνθρωπο”

Το συγκινητικό μήνυμα της Μπλέικ Λάιβλι για τον θάνατο της Μισέλ Τράχτενμπεργκ

Η κοινότητα του Gossip Girl - και προφανώς όχι μόνο - θρηνεί την απώλεια της Μισέλ Τράχτενμπεργκ, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 39 ετών. Η ηθοποιός είχε υποβληθεί πριν από μερικούς μήνες σε μεταμόσχευση ήπατος και, σύμφωνα με τους γιατρούς, ο θάνατός της σχετίζεται με αυτή την επέμβαση. Η θλιβερή είδηση «ταξίδεψε» παντού, με τη Μπλέικ Λάιβλι να την αποχαιρετά με συγκινητικό τρόπο.

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ και η Μπλέικ Λάιβλι υπήρξαν συμπρωταγωνίστριες στο Gossip Girl και παρά το γεγονός ότι πλέον δεν είχαν καθημερινή επαφή, η μία σεβόταν και νοιαζόταν πραγματικά για την άλλη. Στο άκουσμα, λοιπόν, της είδησης του θανάτου της, η ηθοποιός του «It ends with us» θέλησε να την αποχαιρετήσει δημόσια μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο στον λογαριασμό της στο IG. Η Μπλέικ Λάιβλι μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς φίλους της, λέγοντας το δικό της συγκινητικό «αντίο» στην Μισέλ Τράχτενμπεργκ.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία τους από την πρώτη συνάντησή τους πριν χρόνια και παρέθεσε όλα όσα πίστευε για την αγαπημένη της, Μισέλ Τράχτενμπεργγκ. «Αυτή ήταν η πρώτη μέρα που γνώρισα τη Μισέλ. Ήταν ηλεκτρισμός. Ήξερες πότε έμπαινε σε ένα δωμάτιο, γιατί η ενέργεια άλλαζε. Ό,τι έκανε, το έκανε στο 200%. Γελούσε δυνατά με κάποιο αστείο, αντιμετώπιζε την εξουσία κατά μέτωπο όταν ένιωθε ότι κάτι ήταν άδικο, έδινε όλη της την ψυχή στη δουλειά της, ήταν περήφανη που ανήκε σε αυτήν την κοινότητα και τη βιομηχανία, όσο σκληρή και αν ήταν κάποιες φορές», έγραψε αρχικά η Μπλέικ Λάιβλι.

Instagram @blakelively

Και συμπλήρωσε: «Ήταν αφοσιωμένη στους φίλους της, γενναία για όσους αγαπούσε, δυναμική, τολμηρή και αυθεντικά ο εαυτός της. Πάντα φορούσε ένα υπέροχο lip gloss με άρωμα καραμέλας, γιατί δεν ήθελε απλώς να λάμπει μπροστά στην κάμερα. Ήθελε να δημιουργεί μια ευχάριστη εμπειρία για όλους γύρω της – ακόμα και μέσα από την ανεπαίσθητη μυρωδιά του lip gloss της, γιατί νοιαζόταν για τις γλυκές λεπτομέρειες».

Τέλος, η Μπλέικ Λάιβλι επισήμανε πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, στερώντας σου μια ημέρα για πάντα την ευκαιρία να συναντηθείς με παλιούς, αλλά αγαπημένους φίλους σου. Η ηθοποιός τόνισε πως πρέπει να δείχνουμε καθημερινά την αγάπη μας στους ανθρώπους μας, κρατώντας τους κοντά μας. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ήταν ένας αληθινά καλός άνθρωπος, από την αρχή ως το τέλος. Ο χρόνος περνά. Παίρνεις ως δεδομένο ότι θα έχεις την ευκαιρία να ξαναδείς έναν παλιό φίλο. Όπως θα μπορούσε να παραφραστεί, οι αληθινές τραγωδίες στη ζωή είναι αυτές που σε χτυπούν απροειδοποίητα ένα συνηθισμένο απόγευμα Τρίτης. Κρατήστε κοντά σας όσους αγαπάτε και όσους αγαπήσατε. Ο κόσμος έχασε έναν βαθιά ευαίσθητο και καλό άνθρωπο. Μακάρι το έργο της και η μεγάλη της καρδιά να μείνουν ζωντανά σε όσους είχαν την τύχη να νιώσουν τη φωτιά της».