6 ηθοποιοί που θα γίνονταν διάσημοι, ακόμα και αν δεν ασχολούνταν με την υποκριτική

Αυτοί οι ηθοποιοί δεν είναι (ήταν) καλοί μόνο στην υποκριτική

Η καριέρα τους στον χώρο της υποκριτικής, τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς. Και η αλήθεια είναι πως κι εμείς τους έχουμε αγαπήσει για διάφορους ρόλους τους, σε ταινίες και σειρές. Οι ηθοποιοί που ακολουθούν, έχουν όμως ταλέντα και εκτός κινηματογραφικών σετ. Κάποιοι απέδειξαν πως η δημιουργικότητά τους δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή ή την οθόνη. Θα μπορούσαν δηλαδή, να είχαν γίνει γνωστοί και σε άλλους τομείς, ακόμα κι αν δεν ακολουθούσαν ποτέ το δρόμο της υποκριτικής.

Χιου Λόρι

Εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός, που τον αγαπήσαμε κυρίως στον ρόλο του Dr. House, ο Χιου Λόρι έχει ταλέντο και στη μουσική. Συγκεκριμένα είναι εξαιρετικός μουσικός τζαζ, παίζει σαξόφωνο, κιθάρα και ντραμς. Για να καταλάβεις πόσο καλός είναι, απλά άκουσε τη δουλειά του στο Spotify.

Τέρι Κρους

Με πληθώρα επιτυχιών στις πλάτες του, ο Τέρι Κρους έχει αληθινό πάθος με την τέχνη. Εκτός από την υποκριτική, είναι και καταπληκτικός εικονογράφος. Μάλιστα, σε εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είχε δείξει τα έργα του, ενώ να σημειωθεί πως έχει εικονογραφήσει και εξώφυλλο του περιοδικού Ad Age.

Στιβ Μάρτιν

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, και από τους πολύ αγαπημένους γενικά, είναι γνωστός για τους ρόλους του σε κωμικές σειρές και ταινίες. Πλέον τον βλέπουμε στη σειρά στο Disney+, “Only murders in the building”, ωστόσο θα μπορούσαμε να τον είχαμε μάθει αποκλειστικά από το πόσο καλός είναι στο μπάντζο. Μάλιστα, έχει βραβευτεί και με Grammy, για ένα από τα τραγούδια στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ονόματι Crow: New Songs for the 5-String Banjo.

Μάθιου Πέρι

Τον αγαπήσαμε από τη σειρά Friends, τόσο που στο μυαλό μας τον έχουμε ως "Τσάντλερ "και όχι Μάθιου Πέρι. Ο αείμνηστος ηθοποιός, πριν ασχοληθεί με την υποκριτική έπαιζε τένις στην κατηγορία των νέων, στον Καναδά. Στα 13 του, ήταν από τους καλύτερους παίκτες και φαινόταν πως είχε ένα λαμπρό μέλλον στο άθλημα. Βέβαια, όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες, αναγκάστηκε να το παρατήσει και να ασχοληθεί με την υποκριτική ολοκληρωτικά. «Ήμουν πολύ καλός για τον Καναδά. αλλά όχι τόσο για το Λος Άντζελες», είχε πει κάποια στιγμή σε συνέντευξή του.

Νάταλι Πόρτμαν

Με τι θα μπορούσε να γίνει διάσημη η Νάταλι Πόρτμαν, αν δεν είχε γίνει ηθοποιός; Με τη νευροεπιστήμη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που μας έχει χαρίσει επιτυχίες στη μέχρι τώρα καριέρα της, και ετοιμάζεται για τα γυρίσματα του Good Sex, που θα κυκλοφορήσει στο Netflix, είχε πτυχίο σε αυτόν τον τομέα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ είχαν δημοσιευτεί άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά.

Λούσι Λιου

Η Λούσι Λιου, που την αγαπήσαμε από την ταινία “Οι Άγγελοι του Τσάρλι”, έχει μια μεγάλη καριέρα στην υποκριτική. Όμως, έχει καριέρα και ως ζωγράφος. Χρησιμοποιώντας το όνομα Yu Ling, η ηθοποιός έχει ζωγραφίσει εντυπωσιακά έργα τέχνης και στο παρελθόν είχε και τη δική της έκθεση στο Εθνικό Μουσείο της Σιγκαπούρης.

Τζίνα Ντέιβις

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, θα μπορούσε να είχε γίνει διάσημη χάρη στο ταλέντο της στην τοξοβολία. Μάλιστα, λίγο έλειψε να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το 2000. Ήταν μία από τις 300 γυναίκες που διεκδίκησαν μία θέση στα ημιτελικά της ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ, ωστόσο κατέλαβε την 24η θέση και δεν προκρίθηκε στην ομάδα.