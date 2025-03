Cher: Το εμβληματικό κορμάκι της από το “If I could turn back time” πωλήθηκε σε δημοπρασία - Και ο αριθμός είναι εξαψήφιος

Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή την εμφάνιση της Cher; Εμείς, σίγουρα όχι.

Η Cher είναι μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έχει αφήσει το δικό της στίγμα με το ταλέντο και τα τραγούδια της. Η καριέρα της μετρά πολλές δεκαετίες και κάθε χρόνος που περνάει ενισχύει τη θέση της στα μουσικά δρώμενα. Πρόσφατα, ένα από τα πιο iconic κοστούμια της δόθηκε σε δημοπρασία και, όπως καταλαβαίνεις, η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, κάθε προσδοκώμενο.

Ο λόγος γίνεται φυσικά για το κορμάκι που φορούσε στο video clip για το τραγούδι «If I could back time» το 1989, το οποίο φέρει την υπογραφή του σχεδιαστή μόδας Μπομπ Μάκι. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια see through δημιουργία συνδυασμένη με ένα δερμάτινο jacket και ένα ζευγάρι over the knee μπότες, που κέρδισε αμέτρητα θετικά σχόλια και μετέπειτα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για δεκάδες καλλιτέχνες.

Το κορμάκι της Cher που άφησε ιστορία

Οι αρμόδιοι της δημοπρασίας Julien's Auctions Bold Luxury: The Limelight Edit στο Μπέβερλι Χιλς, είχαν προβλέψει πως το κορμάκι θα πουληθεί μεταξύ 60.000 - 80.000 δολαρίων, ωστόσο οι προσφορές και οι διαπραγματεύσεις ήταν αμέτρητες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής. Συγκεκριμένα, διπλασιάστηκε και τελικά πουλήθηκε για 162.500 δολάρια, σύμφωνα με τη Dail Mail.

Εκείνη την περίοδο, η Cher είχε δεχτεί «επίθεση» από στρατιωτικούς, καθώς το video clip είχε γυριστεί στο πολεμικό πλοίο USS Missouri, και είχαν προκληθεί αντιδράσεις. Παράλληλα, πολλοί είχαν υποστηρίξει πως με την εμφάνισή της προσβάλλει το ναυτικό, με αποτέλεσμα αρκετοί τηλεοπτικοί σταθμοί - μεταξύ αυτών το μουσικό κανάλι MTV - να αρνηθούν να το προβάλλουν. Τελικά, κατέληξαν στη συμφωνία να παίζεται μόνο μετά τις 21:00 το βράδυ.

Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς, το «If I could turn back time» κατάφερε να ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έφτασε μέχρι και την 3η θέση στο Billboard Hot 100, ενώ μπήκε στη δεκάδα πολλών χωρών του κόσμου, όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.