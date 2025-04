Η Κέιτι Πέρι δίνει δίκιο στους επικριτές της για το διαστημικό ταξίδι: “Μετανιωσε που μετέτρεψε την εμπειρία σε δημόσιο θέαμα”

Η Κέιτι Πέρι έχει αναθεωρήσει για τη στάση της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γυναικεία αποστολή στο διάστημα.

Η Κέιτι Πέρι αποτελεί μία από τις έξι γυναίκες που ταξίδεψαν στο διάστημα με τη Blue Origin την περασμένη Δευτέρα (14/4) σε μια αποστολή που διήρκησε 11 λεπτά. Η τραγουδίστρια, λίγο πριν επιβιβαστεί στον πύραυλο, εξομολογήθηκε πως ένα όνειρο που είχε στο μυαλό της εδώ και 15 χρόνια γίνεται πραγματικότητα και δεν έκρυψε τη χαρά της γι’ αυτό. Βέβαια, οι αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν μάλλον της «γκρέμισαν» το όνειρο.

Όπως ενδεχομένως έχεις ήδη παρακολουθήσει, πλήθος κόσμου - διάσημοι και μη - επέκριναν αυτή την αποστολή στο διάστημα, υποστηρίζοντας αφενός πως δεν υπήρχε απολύτως κανένας ουσιαστικός λόγος για να πραγματοποιηθεί και αφετέρου πως δαπανήθηκαν πόροι και επιβαρύνθηκε το περιβάλλον για μια υπόθεση μάρκετινγκ και διαφήμισης. Το εξωφρενικό κόστος, η στάση των έξι γυναικών (Κέιτι Πέρι, Λόρεν Σάντσεζ, Γκέιλ Κινγκ, Αΐσα Μπόου, Αμάντα Νγκουέν και Κεριάν Φλιν) που συμμετείχαν και οι δηλώσεις τους, ήταν μόνο μερικοί από τους λόγους που σχολιάστηκαν έντονα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Κέιτ Πέρι έχει πραγματικά μετανιώσει που μετέτρεψε αυτή την εμπειρία σε δημόσιο θέαμα και έχει αναθεωρήσει για τη στάση και τη συμπεριφορά της. Η κίνησή της να φιλήσει το έδαφος, μετά την επιστροφή στη Γη, χαρακτηρίστηκε ως «υπερβολική», με την ίδια να έχει αναθεωρήσει. Όπως αναφέρει η πηγή, η Κέιτι Πέρι «έχει μετανιώσει που φίλησε το έδαφος και για τις σκηνές από την κάψουλα, όπου κρατούσε τη μαργαρίτα στην κάμερα, τραγουδούσε το What a Wonderful World και διαφήμιζε την επερχόμενη περιοδεία της».

Ακόμα, όπως μεταφέρει η ίδια πηγή, η τραγουδίστρια έχει μετανιώσει (και) για τη μαργαρίτα που κρατούσε - την επέλεξε για να τιμήσει την κόρη της Ντέζι - και εύχεται «να μην είχε κυκλοφορήσει ποτέ το βίντεο από το εσωτερικό της κάψουλας κατά τη διάρκεια της πτήσης». Η αλήθεια είναι πως η Κέιτι Πέρι βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού, διότι έχει συμμετάσχει αρκετές φορές σε καμπάνιες οικολογικής δράσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως έχει γίνει γνωστό, οι πύραυλοι της Blue Origin απελευθερώνουν ένα αέριο που καταστρέφει το όζον, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

