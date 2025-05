Κέιτ Μίντλετον: Η συγκινητική νέα δημόσια εμφάνιση στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ

H Kέιτ Μίντλετον ήταν ακόμα μία φορά αβίαστα κομψή

Mία ακόμα νέα εμφάνιση και άκρως συγκινητική έκανε η Κέιτ Μίντλετον, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ για την Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη. Σε αυτήν την τελετή, που είναι αφιερωμένη στους πεσόντες και σε όσους πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το βασιλικό ζεύγος έδωσε το «παρών» μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο. Εκεί, βρέθηκε και ο αδελφός του βασιλιά, πρίγκιπας Εδουάρδος και η σύζυγός του, Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, η αδελφή του βασιλιά πριγκίπισσα Άννα, ο σύζυγός της, αντιναύαρχος Σερ Τίμοθι Λόρενς, ο δούκας και η δούκισσα του Γκλόστερ και ο δούκας του Κεντ.

H Κέιτ Μίντλετον ήταν ακόμα μία φορά αβίαστα κομψή. Επέλεξε ένα custom made πουά φόρεμα της Alessandra Rich, το οποίο είχε φορέσει και στο παρελθόν στην τελετή του Τάγματος του Γκάρτερ το 2023. Συνδύασε άψογα το φόρεμά της με τα αξεσουάρ της, ενώ επέλεξε να φορέσει τα σκουλαρίκια με πέρλες από την Collingwood, τα οποία ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

