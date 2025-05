«Δεν ήμουν ποτέ φεμινίστρια»: Η Μπριζίτ Μπαρντό θα μπορούσε να δώσει μια ωραία συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε

Η θρυλική κατά τα άλλα ηθοποιός, τοποθετήθηκε σχεδόν ανοιχτά υπέρ του Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Η Μπριζίτ Μπαρντό δεν είχε δώσει σχεδόν 10 χρόνια συνέντευξη. Από το 1990 έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα. Για την ακρίβεια, πρώτα αποσύρθηκε από τη μεγάλη οθόνη, περίπου το 1970. Έκτοτε έχει αφιερωθεί κυρίως στο φιλανθρωπικό της έργο, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των ζώων, μέσα από το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό. Έκανε την επανεμφάνισή της, όμως, σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον γαλλικό (και μη) κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας συνέντευξης με το κανάλι BFMTV στις 12 Μαΐου, η Μπριζίτ Μπαρντό μίλησε εκτενώς για το φιλανθρωπικό της έργο τα τελευταία χρόνια, ενώ σχολίασε και το κίνημα #MeToo. Η θρυλική κατά τα άλλα ηθοποιός, τοποθετήθηκε σχεδόν ανοιχτά υπέρ του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, λίγες μέρες αφότου εκείνος καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας το 2021. Και τα σχόλια της αναζωπύρωσαν βαθιές εντάσεις.

«Οι ταλαντούχοι άνθρωποι που αγγίζουν τα οπίσθια μιας κοπέλας στέλνονται στο πιο βαθύ χαντάκι. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να τους αφήσουμε να συνεχίσουν να ζουν. Δεν μπορούν να ζήσουν», δήλωσε, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για τη μεταχείριση του Ντεπαρντιέ, τον οποίο χαρακτήρισε «ιδιοφυία». Η πρώην star του σινεμά, υποστήριξε επίσης ότι κάθε άνδρας που αντιμετωπίζει τέτοιες κατηγορίες, τελικά μένει χωρίς δουλειά. Και αυτό θα έπρεπε να μας νοιάζει; Στη συνέχεια, είπε ότι ο φεμινισμός – ο σύγχρονος φεμινισμός είναι υπερβολικός και αποξενωτικός. «Δεν ήμουν ποτέ φεμινίστρια. Προσωπικά, μου αρέσουν οι άντρες», τόνισε. «Αλλά μπορείτε να αγαπάτε τους άντρες και να είστε φεμινίστρια...», απάντησε ο δημοσιογράφος, με την Μπαρντό να ανταποκρίνεται: «Όχι».

Brigitte Bardot, 91:

- Feminism isn't my thing, I like men.

- But you can love men and be a feminist...

- No.

pic.twitter.com/XKD82WIm3y

