Η Ζιλιέτ Μπινός είπε ότι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ «δεν είναι τέρας», αλλά μετά το έσωσε

«Eίναι ένας άνθρωπος που έχασε την αύρα του λόγω γεγονότων που συνέβησαν και εξετάστηκαν από ένα δικαστήριο»

Έχουν περάσει περίπου 48 ώρες από όταν ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση κατά δύο γυναικών από το δικαστήριο του Παρισιού. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας Les Volets Verts (Τα Πράσινα Παντζούρια) το 2021. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή.

Όπως ήταν λογικό, η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Let the Sunshine In και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, Ζιλιέτ Μπινός, ρωτήθηκε για το εάν θεωρεί πως αποδόθηκε δικαιοσύνη. Και κάπου εδώ, να πούμε ότι περίπου 20 γυναίκες έχουν καταγγείλει τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για ανάρμοστη συμπεριφορά στο παρελθόν, όμως δεν έφτασαν ποτέ σε δίκη. Kαι σε συνέντευξη Τύπου, η Ζιλιέτ Μπινός είπε διάφορα σχετικά με το ζήτημα.

Αλλά δεν ρωτήθηκε μόνο μία φορά για τον Ντεπαρντιέ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, χθες το απόγευμα, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εάν δεν ήταν το κίνημα #MeToo, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Επίσης, είπε ότι είναι «ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή», για την ετυμηγορία. Συμφωνούμε σε αυτό. Στο Deadline διαβάζουμε πως ένας δημοσιογράφος που την πίεσε, αποκάλεσε τον ηθοποιό «ιερό τέρας και υπέροχο τύπο στον κινηματογράφο που είχε φήμη και τόση δύναμη». Και η Ζιλιέτ Μπινός έδωσε μια απάντηση που δεν καταλάβαμε.

«Δεν είναι ένα ιερό τέρας, είναι ένας άνθρωπος που έχασε την αύρα του λόγω γεγονότων που συνέβησαν και εξετάστηκαν από ένα δικαστήριο», τόνισε. «Ο πρωταγωνιστής μιας ταινίας είναι βασιλιάς για μένα. Αλλά αυτό που είναι ιερό είναι όταν δημιουργείς, όταν ενεργείς, και αυτός δεν είναι πλέον ιερός... Τώρα η δύναμη βρίσκεται αλλού», συνέχισε. Στην αρχή της συνέντευξής της, η Μπινός μίλησε για το πώς οι Κάννες είναι σίγουρα σε συγχρονισμό με την εποχή τους, ιδίως με το #MeToo. «Το φεστιβάλ ακολουθεί αυτήν την τάση στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Έχουν συμβεί μεγάλες αλλαγές στον κόσμο, άλλοτε ακολουθεί την τάση, άλλοτε πρωτοστατεί. Νομίζω ότι το φεστιβάλ συμβαδίζει με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Το #MeToo χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να αποκτήσει δύναμη. Αντιδράσαμε πολύ έντονα πρόσφατα», πρόσθεσε η Ζιλιέτ Μπινός.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είναι η πιο αναγνωρισμένη προσωπικότητα στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία που καταδικάζεται για σεξουαλική επίθεση από την εποχή του #MeToo. Η δίκη του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 όταν παρουσιάστηκε ενώπιον ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού στις 24 και 25 Μαρτίου. Ο ίδιος καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε μια 54χρονη σκηνογράφο και μια 34χρονη βοηθό σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας μεγάλου μήκους Les Volets Verts, στο Παρίσι.