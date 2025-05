Love and married: Η Ντέμι Λοβάτο παντρεύτηκε τον Τζόρνταν Λούτες σε μια μυστική τελετή στην Καλιφόρνια

Το ζευγάρι είναι επίσημα πια παντρεμένο!

Η Ντέμι Λοβάτο και ο Τζόρνταν Λούτες παντρεύτηκαν χθες, Κυριακή 25 Μαΐου, σε μια ρομαντική και μυστική τελετή στην Καλιφόρνια. Το ζευγάρι, που συμπορεύεται τα τελευταία τρία χρόνια, θέλησε να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή στιγμή για τη σχέση του μαζί με την οικογένεια και τους στενούς φίλους του, αποφεύγοντας τις πολυπληθείς δεξιώσεις.

Σύμφωνα με τη Vogue, η Ντέμι Λοβάτο επέλεξε ένα μεταξωτό σατέν νυφικό δια χειρός της Vivienne Westwood, ενώ φόρεσε και ένα ιβουάρ τούλινο πέπλο, το οποίο χάριζε μια πιο ρομαντική διάθεση στο wedding look της. Στη δεξίωση, η τραγουδίστρια φόρεσε ένα ιδιαίτερο φόρεμα σε ιβουάρ απόχρωση, το μπούστο του οποίου ήταν «ντυμένο» με μαργαριτάρια.

🚨Demi Lovato and Jordan Lutes are now married. pic.twitter.com/p3yXEq1pGn

— Pop Crave (@PopCrave) May 26, 2025