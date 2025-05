Ο Μπραντ Πιτ “γειώνει” το διαζύγιό του από την Αντζελίνα Τζολί: “Δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό”

Είτε εμείς παρακολουθούσαμε άλλο παραμύθι είτε ο Μπραντ Πιτ είναι (ή θέλει να φαίνεται) πολύ cool.

Το love story «Brangelina» απασχόλησε ολόκληρο τον πλανήτη ήδη από τη «γέννησή» του. Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί ήρθαν κοντά στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», ενώ εκείνος ήταν παντρεμένος με τη Τζένιφερ Άνιστον. Η χημεία τους πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε έρωτα, με αποτέλεσμα να τελειώσουν τις σχέσεις που είχαν, και να γίνουν ζευγάρι. Για την ακρίβεια, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Οι δύο ηθοποιοί έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα και δημιούργησαν μια μεγάλη οικογένεια - με βιολογικά και θετά παιδιά. Παρά τη φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή που ζούσαν, τα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, γεγονός που οδήγησε τον γάμο τους στο grand finale. Οι σχέσεις τους ήταν ήδη πολύ τεταμένες, όταν το 2019 εκδόθηκε το διαζύγιό τους και χώρισαν οριστικά τις ζωές τους.

Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιο - και έπειτα από μια τεράστια δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών και την κοινή περιουσία τους - ο Μπραντ Πιτ αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στον χωρισμό τους. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, έκανε ένα σχόλιο, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν μια συνθήκη ακριβώς ίδια με τις υπόλοιπες της ζωής του, τίποτα διαφορετικό, τίποτα ξεχωριστό.

Brad Pitt Says 'My Personal Life Is Always in the News' and It's an 'Annoyance' to Deal With While Filming: 'It's Always Been' a 'Nagging Time Suck' https://t.co/l2tZiwM8YH

— Variety (@Variety) May 28, 2025