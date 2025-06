Η Σίντνεϊ Σουίνι επιβεβαίωσε ότι είναι single, μετά τον χωρισμό από τον Τζόναθαν Νταβίνο - “Το απολαμβάνω”

Η Σίντνεϊ Σουίνι επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Τζόναθαν Νταβίνο.

Στα τέλη του περασμένου Μαρτίου άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες περί χωρισμού της Σίντνεϊ Σουίνι από τον Τζόναθαν Νταβίνο. Οι δυο τους υπήρξαν για τρία χρόνια ζευγάρι και, μάλιστα, επρόκειτο να παντρευτούν μέσα στο 2025, αφού εκείνος της είχε κάνει πρόταση γάμου. Ωστόσο, όχι μόνο ακυρώθηκε ο γάμος τους, αλλά οι δυο τους τράβηξαν χωριστούς δρόμους, κλείνοντας το κεφάλαιο της κοινής πορείας τους.

Σε συνέντευξή της στη «The Times», η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Τζόναθαν Νταβίνο, επιβεβαιώνοντας πως είναι και πάλι single. Όταν ρωτήθηκε, αν είναι ελεύθερη αυτή την περίοδο της ζωής της, η ηθοποιός απάντησε καταφατικά, έχοντας ένα χαμόγελο στα χείλη και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Μαθαίνω πολλά για τον εαυτό μου, περνάω περισσότερο χρόνο με τους φίλους μου. Και το απολαμβάνω».

Sydney Sweeney Breaks Her Silence on Split from Fiancé Jonathan Davino — and Confirms She's Single: 'I’m Loving It' https://t.co/U9W2mCYVwB

— People (@people) May 31, 2025