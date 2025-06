Σίντνεϊ Σουίνι: Σε σχέση με τον Τομ Μπρέιντι, μετά το τέλος του αρραβώνα της;

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τομ Μπρέιντι εθεάθησαν μαζί κατά τη διάρκεια των τριήμερων εορτασμών του γάμου του Τζεφ Μπέζος στη Βενετία.

Ο γάμος του Τζεφ Μπέζος με την Λόρεν Σάντσεζ μονοπώλησε το ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες τόσο από άποψη οργάνωσης όσο και από άποψη καλεσμένων. Η λίστα με τους χολιγουντιανούς καλεσμένους ήταν μεγάλη, με άλλους να φτάνουν ιγκόγνιτο και άλλους να ποζάρουν κανονικά στους παπαράτσι, που είχαν κατακλύσει τη Βενετία. Ανάμεσά τους και η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τομ Μπρέιντι.

Η ηθοποιός - που έχει δει τα τελευταία χρόνια την καριέρα της να εκτοξεύεται - έδωσε το «παρών» στον γάμο της χρονιάς, χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον. Το ίδιο συνέβη και με τον Τομ Μπρέιντι - πρώην σύζυγο της Ζιζέλ. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι δυο τους γνωρίστηκαν και ήρθαν κοντά κατά τη διάρκεια των γαμήλιων εορτασμών, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για την ύπαρξη ενός τρυφερού ειδυλλίου ανάμεσά τους.

