H Λίλι Άλεν μιλά με ειλικρίνεια για τις αμβλώσεις: “Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες έκανα, τέσσερις ή πέντε»

Η Λίλι Άλεν έφερε στο προσκήνιο το θέμα των αμβλώσεων για τους πιο σωστούς λόγους.

Τη στιγμή που οι αμβλώσεις έχουν απαγορευτεί στην Αμερική, ενώ στη Μάλτα τιμωρούνται ακόμα και με φυλάκιση, η Λίλι Άλεν τοποθετείται δημόσια γι’ αυτό το θέμα, επισημαίνοντας πως κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην άμβλωση εφόσον δεν θέλει να γίνει μητέρα. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη δική της και κανείς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη ζωή και το σώμα της. Η απόφαση δεν είναι ούτε κρατική, ούτε κοινωνική, αλλά αυστηρά προσωπική.

Η τραγουδίστρια, σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast της με τίτλο «Miss Me?», αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία με τις αμβλώσεις, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν έχει χρειαστεί αρκετές φορές να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η Λίλι Άλεν εξήγησε πως τότε βρισκόταν σε πολύ νεαρή ηλικία και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να γίνει μητέρα. Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε για τον ακριβή αριθμό των αμβλώσεων, η ίδια δεν ήταν σίγουρη για την απάντησή της, διευκρινίζοντας πως μέχρι τα 23 της είχε μπει αρκετές φορές σε αυτή τη διαδικασία.

Lily Allen Just Revealed That She “Can’t Remember” How Many Abortions She Has Had Over The Years, And Said She Used To “Get Pregnant All The Time” https://t.co/c3TJFryBK0

— BuzzFeed (@BuzzFeed) July 1, 2025