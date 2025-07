Η Σαρλίζ Θερόν απενοχοποιεί το age gap και τα situationships με τον καλύτερο τρόπο - “Έκανα one night stand με 26χρονο και ήταν εκπληκτικό”

Τι ωραία συνέντευξη έδωσε η Σαρλίζ Θερόν

Για κάποιους ανθρώπους, το ζητούμενο στη ζωή τους είναι η συντροφικότητα και κατ’ επέκταση να βρίσκονται σε σχέση. Για άλλους, όπως η Σαρλίζ Θερόν, το ζητούμενο είναι η ελευθερία και η άνευ όρων ευτυχία. Η χολιγουντιανή ηθοποιός μπορεί στο παρελθόν να υπήρξε σε μακροχρόνιες σχέσεις, όμως τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα έχουν αλλάξει για εκείνη. Απολαμβάνει τη single ζωή, θέτοντας σε προτεραιότητα την προσωπική ηρεμία και γαλήνη, αποφεύγοντας συνειδητά να κάνει συμβιβασμούς, για να χωρέσει στα κουτάκια των άλλων.

Καλεσμένη στο podcast «Call Her Daddy» - στο πλαίσιο της προώθησης της καινούργιας ταινίας της με τίτλο «The Old Guard 2» - η Σαρλίζ Θερόν ρωτήθηκε για τις σχέσεις, τα ραντεβού, ενώ της ζητήθηκε να δώσει μια συμβουλή για το καλύτερο σεξ. «Παραλίγο να πνιγώ. Είμαι η τελευταία που θα ρωτήσεις», σχολίασε αρχικά η ηθοποιός. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, ωστόσο, αποκάλυψε πως πρόσφατα είχε ένα one night stand με έναν 26χρονο άνδρα - το οποίο και απόλαυσε ιδιαιτέρως.

Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της, καταρρίπτοντας τα κοινωνικά στερεότυπα, αφενός για το age gap μεταξύ των φύλων και αφετέρου για το one night stand από την πλευρά των γυναικών. Μπορεί στο ημερολόγιο να γράφει 2025, όμως οι απαρχαιωμένες αντιλήψεις, που τοποθετούν τη γυναίκα στην άκρη όσον αφορά (και) το σεξ, εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας.

«Έχω κάνει τρεις φορές στη ζωή μου one night stand. Αλλά το έκανα πρόσφατα με έναν 26χρονο και ήταν εκπληκτικό. Και δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά αυτό. Ήμουν ακριβώς "ω, αυτό είναι τέλειο», ανέφερε η Σαρλίζ Θερόν, με την παρουσιάστρια Αλεξάντρα Κούπερ να σχολιάζει: «Επίτρεψέ μου να πω, πως αυτός ο 26χρονος είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του πλανήτη».

