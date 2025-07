Πέθανε στα 67 του ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν - Υποδύθηκε στους θρυλικούς "κακούς" του Χόλιγουντ

Θλίψη στο Χόλιγουντ για τον ξαφνικό θάνατο του Μάικλ Μάντσεν - γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες Kill Bill: Vol. 1, Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Thelma & Louise και Donnie Brasco.

Το 2025 είναι γεμάτο δυσάρεστες εκπλήξεις. Στη λίστα με τις μεγάλες απώλειες προστίθεται το όνομα του Μάικλ Μάντσεν - του ηθοποιού που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην υποκριτική, έχοντας τη φήμη του «κακού» του κινηματογράφου. Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μαλιμπού την Πέμπτη (3/7) και σύμφωνα με την «The Sun», ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

«Ο Μάικλ Μάντσεν ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Θα λείψει σε πολλούς», έγραψαν οι εκπρόσωποί του Σούζαν Φέρις και Ρον Σμιθ σε κοινή ανακοίνωση με την εκπρόσωπο Τύπου του ηθοποιού Λιζ Ροντρίγκες.

Υπηρέτησε την τέχνη της υποκριτικής για περισσότερο από 40 δεκαετίες, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς με τις ικανότητες και το ταλέντο του. Ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες του ήταν αυτή με τον Κουεντίν Ταραντίνο στις ταινίες «Οι Μισητοί Οχτώ» (2015) και «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (2019). Συνολικά, είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 300 παραγωγές, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της καριέρας του.

Στους πιο σημαντικούς ρόλους της καριέρας του συγκαταλέγονται αυτοί στις ταινίες Kill Bill: Vol. 1 (2004), Reservoir Dogs (2003), Thelma & Louise και Donnie Brasco. Παράλληλα, συμμετείχε στις ταινίες «Ντόνι Μπράσκο» (1997), «Θέλμα και Λουίζ» (1991), «Αμαρτωλή Πόλη» (2005) και Τζέιμς Μποντ: «Πέθανε μια Άλλη Μέρα» (2002).

Actor Michael Madsen Dies at 67 From Cardiac Arrest, Manager Says https://t.co/Enfv2YNtVe

— TODAY (@TODAYshow) July 3, 2025