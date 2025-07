Η Ντακότα Τζόνσον θέλει να υποδυθεί μια ψυχοπαθή και να παίξει σε ταινία δράσης - “Είμαι ανοιχτή σε όλα”

Στην επαγγελματική wishlist της Ντακότα Τζόνσον υπάρχουν ακόμα πολλά κενά.

Η Ντακότα Τζόνσον ξεκίνησε την καριέρα της το 1999, σε ηλικία 10 ετών, με τους ρόλους της στις ταινίες «Crazy in Alabama» και «The social network». Μετά από περίπου μια δεκαετία, όταν ενηλικιώθηκε, η ηθοποιός επέστρεψε δυναμικά στον χώρο της υποκριτικής, κλείνοντας τη μία δουλειά μετά την άλλη. Από ταινίες σε σειρές και από σειρές σε ταινίες, η Ντακότα Τζόνσον έχτισε ένα πλούσιο βιογραφικό.

Σήμερα, τον Ιούλιο του 2025, διανύει μία από τις καλύτερες επαγγελματικές περιόδους της, αφού η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί με τον Πέδρο Πασκάλ, «Materialists», έχει αποσπάσει θετικά σχόλια και σημειώνει μια αξιόλογη πορεία όσον αφορά στην εμπορική επιτυχία της. Στην Ελλάδα, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Αυγούστου.

Παρά τους δεκάδες ρόλους που έχει υποδυθεί μέχρι σήμερα στην καριέρα της, η Ντακότα Τζόνσον έχει ακόμα πολλά όνειρα. Η ηθοποιός επιθυμεί να καταπιαστεί με διαφορετικούς ρόλους, ανακαλύπτοντας νέες πτυχές του εαυτού της. Για παράδειγμα, θα ήθελε να υποδυθεί μια ψυχοπαθή, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της στο Variety το Σαββατοκύριακο, αλλά και να παίξει σε μια ταινία δράσης.

