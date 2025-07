Η Χάλι Μπέρι θυμάται την “ιστορική” συμμετοχή της στους Flintstones: “Μικρός ρόλος, μεγάλο βήμα”

Η Χάλι Μπέρι εξηγεί γιατί ο ρόλος της στην ταινία «Flintstones» ήταν ένα μεγάλο βήμα για τις μαύρες γυναίκες του Χόλιγουντ.

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας «The Flintstones» - βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1994 - η Χάλι Μπέρι γυρίζει το βλέμμα πίσω στον χρόνο και θυμάται με συγκίνηση τον ρόλο που τη «σημάδεψε» – όπως η ίδια ισχυρίζεται – αποτελώντας μια σημαντική καμπή στην καριέρα της.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις της στα social media, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στην εμβληματική live-action μεταφορά των γνωστών καρτούν, που η ίδια υποδύθηκε τη Μις Σάρον Στόουν – τη σαγηνευτική γραμματέα του Φρεντ Φλιντστόουν, τον οποίο ενσάρκωσε ο Τζον Γκούντμαν.

Halle Berry Admits She Went into 1994's 'The Flintstones' as 'Somewhat Shy.' Here's Why https://t.co/yCEUPi3lWZ

— People (@people) July 7, 2025