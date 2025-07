Η Kesha και το απρόσμενο μυστικό της για skincare: “Ευχαριστώ το σπέρμα σολομού για την επιδερμίδα μου”

Η Kesha αποκάλυψε το μυστικό ομορφιάς της, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λαμπερή και νεανική όψη της επιδερμίδας της.

Ας είμαστε ειλικρινείς: μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει δεκάδες περίεργα skincare hacks, που υιοθετούν οι stars του εξωτερικού, για να επιβραδύνουν ή να αντιμετωπίσουν τα σημάδια της γήρανσης. Η Kesha έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τους celebrities που έχουν ιδιαίτερες συνήθειες για τη φροντίδα της επιδερμίδας τους - όπως έχεις ήδη αντιληφθεί από τον τίτλο. Ναι, η τραγουδίστρια εφαρμόζει σπέρμα σολομού στο δέρμα της και δηλώνει απολύτως ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια, σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «Reclaiming with Monica Lewinsky», αποκάλυψε ένα από τα πιο ασυνήθιστα βήματα στην ρουτίνα ομορφιάς της. Για την ακρίβεια, όταν η συζήτηση έφτασε στις εναλλακτικές μεθόδους περιποίησης της επιδερμίδας, η οικοδέσποινα σχολίασε, αστειευόμενη, τη μέθοδο με DNA σολομού στο πρόσωπο. Τότε, η Kesha έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη: «Εγώ το έχω βάλει. Στην κυριολεξία, έχω βάλει σπέρμα σολομού στο πρόσωπό μου. Είναι ένα κορεάτικο κόλπο».

Kesha says she tried the viral salmon sperm facial: “I put the salmon DNA in my face… I can thank the salmon sperm” 🐟💉



She shared the skincare confession on the Reclaiming podcast with Monica Lewinsky — and yep, it’s a real trend. pic.twitter.com/EVSGjGC01H

— What's Trending (@WhatsTrending) July 9, 2025