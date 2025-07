Ανησυχία για την Κέλι Κλάρκσον: Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές χορδές της

Η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη συναυλία της στο Λας Βέγκας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σοβαρό πρόβλημα με τις φωνητικές χορδές της αντιμετωπίζει η Κέλι Κλάρκσον, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η απόφασή της να ακυρώσει τη συναυλία της στο Λας Βέγκας, μόλις 90 λεπτά πριν από την έναρξη - δεν αποτελούσε βιαστική και άσκοπη κίνηση. Η τραγουδίστρια φαίνεται πως έχει τραυματίσει σε μεγάλο βαθμό τις φωνητικές χορδές της, γεγονός που δεν της επιτρέπει να συναντηθεί επί σκηνής με τους θαυμαστές της.

Μπορεί η ανακοίνωση περί ακύρωσης της προγραμματισμένης συναυλίας της να εκνεύρισε και να απογοήτευσε τους fans της - πολλοί ταξίδευαν για ώρες, προκειμένου να την παρακολουθήσουν - ωστόσο, τώρα, η ανησυχία για την υγεία της είναι αυτή που κυριαρχεί. Πηγή από το περιβάλλον της Κέλι Κλάρκσον μετέφερε στη «Page Six» πως η βλάβη που έχουν υποστή οι φωνητικές χορδές είναι μεγάλη και η ίδια προσπαθεί να γλυτώσει τη χειρουργική επέμβαση. Για την ακρίβεια, βρίσκεται σε «οριακή κατάσταση».

Η ψυχολογία και η διάθεση της τραγουδίστριας έχουν επηρεαστεί πολύ από το απρόοπτο γεγονός, αφού είχε δουλέψει σκληρά για να καταφέρει να βγάλει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι εντατικές πρόβες και η κούραση, ωστόσο, δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει την επιθυμία της. Σε ανάρτησή της στο IG, απολογήθηκε για την ακύρωση της συναυλίας της, αναφέροντας πως θα χρειαστεί μερικές ημέρες παύσης και ξεκούρασης, ώστε να αναρρώσει και να παρουσιάσει στο κοινό το show που προετοίμαζε τόσο καιρό.

Kelly Clarkson Is 'On Thin Ice' After Abrupt Concert Cancelation | Z100 New York https://t.co/leInHwBjTm pic.twitter.com/xnBcKLbGcu

— Z100 New York (@Z100NewYork) July 9, 2025