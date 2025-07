Η Κέλι Κλάρκσον λέει ότι τα ραντεβού «μοιάζουν με φωτιά σε κάδο απορριμμάτων»

Η Κέλι Κλάρκσον δεν βγαίνει ραντεβού και έχει τους λόγους της

Η Κέλι Κλάρκσον μοιράστηκε τις ειλικρινείς σκέψεις της για τις σχέσεις και το dating, χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Μπράντον Μπλάκστοκ. Και είπε το εξής απλό: Τα ραντεβού σήμερα μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στο Studio Sessions, η Κέλι Κλάρκσον τόνισε ότι «τα ραντεβού μπορεί να είναι πολύ δύσκολα, γι’ αυτό και δεν τα επιλέγω». «Σκέφτομαι πως, είναι δύσκολο ούτως ή άλλως. Εάν προσθέσεις ένα προβολέα και είναι σαν… φωτιά σε κάδο απορριμμάτων». Προφανώς με τις δηλώσεις τις δεν μίλησε για τίποτα άλλο πέρα από το να ξέρεις ότι η προσωπική σου ζωή βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά και για το πώς ερωτεύτηκε ξανά μετά τον χωρισμό της. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή Today with Jenna & Friends τον Μάιο, είπε ότι «ελπίζει» να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για εκείνη. «Ψάχνω και δεν ψάχνω για κάποιον. Είμαι πολύ απασχολημένη. Το καταλαβαίνεις αυτό ως μαμά. Πρέπει να συγκεντρωθώ τώρα. Υπάρχει πολλή δουλειά», είχε σημειώσει.

Σε άλλη συνέντευξή της, όμως, είχε μιλήσει επίσης για τον τερματισμό της σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της το 2020, μετά από σχεδόν επτά χρόνια γάμου. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast We Can Do Hard Things with Glennon Doyle το 2023, εξήγησε γιατί τελικά έπεισε τον εαυτό της να μείνει με τον Μπλάκστοκ για όσο καιρό το έκανε. «Σκέφτηκα, "μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορώ να χειριστώ τόσα πολλά"», είπε. Η Κέλι Κλάρκσον πήρε διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της το 2022. Εκείνη και ο Μπλάκστοκ παντρεύτηκαν το 2013, αφού γνωρίστηκαν μέσω του πατέρα του, Νάρβελ Μπλάκστοκ. Μαζί έχουν δύο παιδιά, τον Ρίβερ Ρόουζ και τον 9χρονο Ρέμινγκτον Αλεξάντερ.