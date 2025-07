Η -όχι και τόσο γνωστή- ιστορία για το πώς ο Κάρολος εντυπωσιάστηκε με την Νταϊάνα

Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μεταξύ τους

Ήταν το 1977, όταν η 16χρονη Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, συστήθηκε πρώτη φορά με τον 29χρονο Πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος εκείνη τη περίοδο διατηρούσε δεσμό με τη Σάρα. Η ίδια μοιραζόταν αρκετές λεπτομέρειες της σχέσης τους με τους δημοσιογράφους, και μεταξύ άλλων είχε δηλώσει πως δεν θα τον παντρευόταν «είτε ήταν σκουπιδιάρης είτε Βασιλιάς της Αγγλίας». Τότε ήταν που μπήκε το οριστικό τέλος μεταξύ τους.

Κι αν η Σάρα δεν ήταν ενθουσιασμένη με τον Κάρολο, δε συνέβη το ίδιο και με την Νταϊάνα. Σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου The Diana Chronicles, Τίνα Μπράουν, η Νταϊάνα φέρεται να είχε πει στους φίλους της πως μια μέρα θα τον παντρευόταν, προσθέτοντας ότι θα ήταν «ο ένας άντρας στον πλανήτη που δεν του επιτρεπόταν να με χωρίσει». Ωστόσο, σε εξομολογήσεις της στον βιογράφο Άντριου Μόρτον, συγγραφέα του Diana: Her True Story, η Νταϊάνα θυμόταν διαφορετικά τη γνωριμία τους: «Θεέ μου, τι θλιβερός άνθρωπος», είχε πει χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια των αρραβώνων τους το 1981, ο Κάρολος είχε πει: «Θυμάμαι πόσο κεφάτο, διασκεδαστικό και ελκυστικό 16χρονο κορίτσι ήταν. Πραγματικά διασκεδαστική, ζωηρή και γεμάτη ενέργεια».

Όπως γράφει το Tatler, η επόμενη συνάντησή τους δεν έγινε παρά τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1980, στο σπίτι του φίλου τους Φίλιπ ντε Πας στο Σάσεξ. Σε ηχογραφημένες κασέτες που χρησιμοποιήθηκαν στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 Diana: In Her Own Words, η Νταϊάνα ανέφερε: «Με είχαν καλέσει να μείνω με φίλους στο Σάσεξ και μου είπαν, “Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θα είναι εκεί.” Και σκέφτηκα, “Δεν τον έχω δει εδώ και καιρό”».

Συνέχισε λέγοντας: «Είχε μόλις χωρίσει με την κοπέλα του και είχε σκοτωθεί ο φίλος του Λόρδος Μάουντμπάτεν. Είπα πως θα ήταν ωραίο να τον δω. Δεν είχα εντυπωσιαστεί στην αρχή. Καθόμουν και μπήκε μέσα… και αυτή τη φορά σκέφτηκα, “Ε, τώρα με εντυπωσιάζει.” Ήμουν διαφορετική».

© Getty Images/ Bettmann

Η Νταϊάνα θυμήθηκε αργότερα πως και ο Κάρολος έδειξε κι εκείνος ενδιαφέρον. Στις ηχογραφημένες κασέτες είχε δηλώσει: «Ήταν συνεχώς γύρω μου. Μιλούσαμε για τον Μάουντμπάτεν και την κοπέλα του και του είπα: “Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος.” Και συνέχισα: “Ήταν τραγικό να σε βλέπει κανείς να περπατάς πίσω από το φέρετρο του Μάουντμπάτεν. Χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου.” Τότε με φίλησε και σκέφτηκα, “Ουφ, αυτό δεν κάνουν οι άνθρωποι.” Και όλο το βράδυ με ακολουθούσε σαν κουταβάκι».

Η Νταϊάνα παραδέχτηκε πως οι πρώτες μέρες της σχέσης τους ήταν δύσκολες: «Δεν ήταν συνεπής στο φλερτ του. Με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα για μια βδομάδα, μετά τίποτα για τρεις εβδομάδες. Πολύ περίεργο. Σκέφτηκα, "Εντάξει, ξέρει πού να με βρει αν με θέλει." Η χαρά όταν με έπαιρνε τηλέφωνο ήταν τόσο μεγάλη που τρέλαινε τις άλλες τρεις κοπέλες στο διαμέρισμα».

Το ειδύλλιο έγινε δημόσιο όταν η Νταϊάνα επισκέφτηκε το Μπαλμόραλ για το Σαββατοκύριακο και στις 8 Σεπτεμβρίου 1980 κυκλοφόρησε πρωτοσέλιδο με τίτλο: «Είναι ξανά ερωτευμένος». Λέγεται πως η σχέση τους εξελισσόταν κυρίως μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και σύμφωνα με πηγές συναντήθηκαν μόλις 13 φορές πριν την πρόταση γάμου. Η Νταϊάνα και ο Κάρολος φέρονται να έβγαιναν για περίπου έξι μήνες πριν εκείνος της κάνει πρόταση.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1981, το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε επισήμως τους αρραβώνες με την εξής δήλωση: «Με ιδιαίτερη χαρά η Βασίλισσα και ο Δούκας του Εδιμβούργου ανακοινώνουν τον αρραβώνα του αγαπημένου τους γιου, του Πρίγκιπα της Ουαλίας, με την Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, κόρη του Κόμη Σπένσερ και της Αξιοτίμου κυρίας Σαντ Κιντ».