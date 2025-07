Η βιογραφία που “καίει” τη Γκουίνεθ Πάλτροου: “Είναι μια από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο”

Η Έιμι Οντέλ δημοσιογράφος και συγγραφέας της βιογραφίας της Γκουίνεθ Πάλτροου υποστηρίζει πως η ηθοποιός είναι “ένα είδωλο που διχάζει’.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει ζήσει μισό αιώνα ζωής. Μέσα σε αυτά τα 52 χρόνια έχει δει την καριέρα της στην υποκριτική να εκτοξεύεται και το brand της να γίνεται talk of the town, αποδεικνύοντας πως η πρωτοβουλία να κυκλοφορήσει το 2020 ένα κερί με άρωμα αιδοίου και όνομα «This smells like vagina» αποτέλεσε κίνηση-ματ για τη δημοφιλία της εταιρείας της. Η δημοσιογράφος Έιμι Οντέλ, η οποία κρύβεται πίσω από τη συγγραφή της βιογραφίας της με τίτλο «Gwyneth: The Biography» μιλάει στο βιβλίο της για το «φαινόμενο» Πάλτροου και πολλοί από τους ισχυρισμούς της προκαλούν ερωτηματικά.

«Η μεγαλοπρεπής της παρουσία και η κλίμακα της φιλοδοξίας της έχουν οδηγήσει τόσο σε θαυμασμό όσο και σε σφοδρή κριτική και η ίδια φαίνεται να αντλεί ενέργεια από αυτήν τη διχαστικότητα», υποστήριξε η Έιμι Οντέλ, μιλώντας στο BBC για την πολυσυζητημένη βιογραφία, που φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής της Γκουίνεθ Πάλτροου. «Η Πάλτροου έγινε αντικείμενο ειρωνείας αλλά και θαυμασμού ήδη από τη δεκαετία του 1990 - από τη δημόσια σχέση και τον χωρισμό με τον Κρις Μάρτιν, μέχρι την πολυσυζητημένη δίκη για το ατύχημα στο σκι το 2023. Όμως η μεταμόρφωσή της σε wellness επιχειρηματία μέσω της εταιρείας της Goop ήταν εκείνη που την οδήγησε σε άλλο επίπεδο διασημότητας», αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου είναι πολλά περισσότερα από τη γνώμη των άλλων για το πρόσωπό της

Σύμφωνα με τη βιογράφο, η Γκουίνεθ Πάλτροου ανήκει στην κατηγορία των αστέρων του Χόλιγουντ που έχουν υποτιμηθεί από τον ίδιο τον κόσμο της υποκριτικής. Παρά το ταλέντο και την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό της, οι απόψεις των ανθρώπων του χώρου διίστανται. «Είναι μία από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο», αναφέρεται μέσα στη βιογραφία της, με την Έιμι Οντέλ να υποστηρίζει πως κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, μετά από επικοινωνία με περίπου 200 άτομα - φίλους και επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, επισημαίνει πως το μυστικό «όπλο» της Πάλτροου είναι η φιλοδοξία της. Αυτό το χαρακτηριστικό την παρακινεί να κυνηγήσει τα όνειρά της, δίνοντάς τη δύναμη να εξελίσσεται και να προχωρά μπροστά, αγνοώντας τα αρνητικά σχόλια.

Μάλιστα, η Έιμι Οντέλ συγκρίνει την Γκουίνεθ Πάλτροου με την Άννα Γουίντουρ - της οποίας τη βιογραφία κυκλοφόρησε το 2022 - υποστηρίζοντας πως η φιλοδοξία είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει αυτές τις δύο γυναίκες. Πιστεύω πως η φιλοδοξία είναι κάτι σπουδαίο, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που θαυμάζω και στις δύο. Η φιλοδοξία των γυναικών δεν εκλαμβάνεται πάντα θετικά και αναρωτιόμουν μήπως γι’ αυτό η Γκουίνεθ αρχικά την υποβάθμιζε. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν επιφέρει πολιτισμική επιρροή, και ίσως η φιλοδοξία εξηγεί γιατί και οι δύο κατάφεραν να επηρεάσουν την κουλτούρα σε τέτοιο βαθμό», σχολίασε.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει αποδείξει μέσα στο πέρασμα των χρόνων πως ξέρει να επιβιώνει, να κρατάει το όνομά της αναλλοίωτο από την τοξικότητα και να ακολουθεί προοδευτική πορεία, παρακολουθώντας τον τραπεζικό λογαριασμό της να γεμίζει. Μπορεί κάποτε να ήταν απλώς «το κορίτσι του Μπραντ Πιτ», όμως, πλέον, δεν χρειάζεται καν να προφέρει το επίθετό της για να αναγνωριστεί. Με τη Γκουίνεθ Πάλτροου δεν χρειάζονται πια συστάσεις και αυτό το πέτυχε μόνη της. Αν και το nickname «βασίλισσα του πάγου» υποστηρίζεται από μια μερίδα κόσμου ότι την περιγράφει απόλυτα, οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν καλά το απορρίπτουν, αναφέροντας πως η ηθοποιός είναι ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος.

Σε παλαιότερη δήλωσή της, η 52χρονη πια Γκουίνεθ Πάλτροου είχε δηλώσει σχετικά με το «κεφάλαιο των 50»: «Ως γυναίκα, όταν φτάνεις τα 50, ίσως είναι η στιγμή που επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ακριβώς όπως είναι. Και σταματάς να προσπαθείς να γίνεις αυτό που περιμένουν οι άλλοι».