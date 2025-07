Η Astronomer προσέλαβε την Γκουίνεθ Πάλτροου, μετά το σκάνδαλο στους Coldplay - Επιθετικό μάρκετινγκ

Epic, just epic.

Εξακολουθεί να κάνει το γύρο του διαδικτύου το περιστατικό στη συναυλία των Coldplay, όπου η kiss cam τσάκωσε αγκαλιά τον CEO της Astronomer με την επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού. Η Astronomer, τώρα, προσπαθεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, προσλαμβάνοντας προσωρινά τη Γκουίνεθ Πάλτροου ως εκπρόσωπο Τύπου.

Η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε, με τους δύο πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι παντρεμένοι (ή μάλλον ήταν πλέον) να παραιτούνται από τις θέσεις τους.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου εμφανίστηκε λοιπόν την Παρασκευή σε ένα τηλεοπτικού τύπου σποτ στα social media της εταιρείας, κάνοντας χιουμοριστική αλλά και στοχευμένη διαφήμιση των υπηρεσιών της. «Η Astronomer έχει δεχτεί πολλές ερωτήσεις τις τελευταίες ημέρες και με ζήτησαν να απαντήσω στις πιο συχνές», δήλωσε η ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY

— Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025