Παραιτήθηκε ο πιο viral CEO του πλανήτη, μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης - Η επίσημη ανακοίνωση

Χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον πλανήτη και μερικές ημέρες για να παραιτηθεί από τη θέση του CEO της εταιρείας Astronomer.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άνθρωπος με πρόσβαση στο διαδίκτυο ή την τηλεόραση, που να μην γνωρίζει για το σκάνδαλο που έλαβε χώρα στην άλλη πλευρά του χάρτη - και συγκεκριμένα στη Βοστώνη - στο πλαίσιο της συναυλίας των Coldplay. Η kiss cam έδειξε στη γιγαντοοθόνη ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Τουλάχιστον αυτό ήταν εκ πρώτης όψεως. Η έντονη αντίδρασή του, όμως, επιβεβαίωσε πως κάτι περίεργο υπήρχε σε αυτό το love story. Και όντως, έτσι ήταν. Εκείνος ήταν CEO της Astronomer και εκείνη επικεφαλής του HR στην ίδια εταιρεία. Και οι δύο παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους.

Και μπορεί οι επαγγελματικοί τίτλοι τους - CEO και HR - να είναι εκείνοι που τους καθρεφτίζουν, όμως τα ονόματά τους Άντι Μπάιρον και Κρίστι Κάμποτ έχουν γίνει, επίσης, γνωστά, μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης τους. Μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να γίνουν viral και σίγουρα πια δεν θα τους ξεχάσει κανείς. Αυτή η αγκαλιά, ωστόσο, δεν επηρέασε μόνο την προσωπική ζωή τους, αφού - όπως φαντάζεσαι - τα νέα έφτασαν πολύ γρήγορα μέχρι τα μάτια και τα αυτιά των συζύγων τους, αλλά και την επαγγελματική, με τον Άντι Μπάιρον να παραιτείται από τη θέση του στην εταιρεία όπου εργαζόταν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.

Tech CEO placed on leave amid fallout over Coldplay kiss cam footage with female colleague https://t.co/9CNQPztEwy

— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 19, 2025