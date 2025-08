Ρόμπερτ Γουίλσον: Πέθανε ο εμβληματικός σκηνοθέτης στα 83 χρόνια του

Ο Ρόμπερτ Γουίλσον “έφυγε” από τη ζωή την Πέμπτη 31 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την οικογένειά του.

Ακόμα ένας σπουδαίος καλλιτέχνης «έφυγε» από τη ζωή το 2025. Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Γουίλσον - τον εμβληματικό σκηνοθέτη και συγγραφέα, με την έντονη παρουσία στην Ελλάδα - που άφησε την τελευταία πνοή του στις 31 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 83 ετών. Έδωσε μια σύντομη μάχη με την ασθένεια, αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφερε να στεφθεί νικητής. Μαζί με το τέλος της ζωής του, ολοκληρώθηκε και ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο στην τέχνη της υποκριτικής, την οποία προσέγγιζε πάντα με σεβασμό και ελευθερία.

Ο Ρόμπερτ Γουίλσον ήταν μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος γεμάτος ταλέντο, που γνώριζε πως να τελειοποιεί κάθε δουλειά, κάθε project που αποφάσιζε να ασχοληθεί, κάθε παράσταση που ονειρευόταν να ανεβάσει. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Ρόμπερτ Γουίλσον ασχολήθηκε και διακρίθηκε ως σκηνογράφος, χορογράφος, εικαστικός, περφόρμερ και αρχιτέκτονας. Είχε μεράκι, βαθιές γνώσεις και ακατάπαυστη επιθυμία για άρτια εκτελεσμένες δουλειές. Το ανεξάντλητο ταλέντο του και η ασταμάτητη έμπνευσή του αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της τεράστιας επιτυχίας του.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, σημειώνοντας: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Ρόμπερτ Γουίλσον, καλλιτέχνη, σκηνοθέτη θεάτρου και όπερας, αρχιτέκτονα, σκηνογράφου και σχεδιαστή φωτισμών, εικαστικού καλλιτέχνη και ιδρυτή του The Watermill Center», αναφέρεται στην ανάρτηση. Εκείνος μπορεί να «έφυγε», όμως το έργο του παραμένει ανάμεσά μας, αποτελώντας κομμάτι της ιστορίας της υποκριτικής και αναμφίβολα πηγή έμπνευσης και τρανό παράδειγμα για τους νεότερους.

Ο Ρόμπερτ Γουίλσον είχε βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα και ουκ ολίγες φορές είχε ταξιδέψει στη χώρα μας, προκειμένου να ανεβάσει τις παραστάσεις του στην Επίδαυρο και όχι μόνο. Τελευταία δουλειά του η θεατρική παράσταση «Οι τρεις ψηλές γυναίκες», στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Ρένη Πιττακή, η Καριοφυλλιά Καραμπέτη και η Λουκία Μιχαλοπούλου τις σεζόν 2023-2024 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαριά Κάλλας.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Γουίλσον

Ο Ρόμπερτ Γουίλσον γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1941 στην πόλη Waco, στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ. Σπούδασε αρχικά Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, αλλά σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές του και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου ολοκλήρωσε πτυχίο Καλών Τεχνών στο Pratt Institute, με κατεύθυνση την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική. Το 1968 ίδρυσε την πειραματική θεατρική ομάδα Byrd Hoffman School of Byrds, η οποία αποτέλεσε το δημιουργικό του εργαστήριο. Από τα πρώτα του έργα ξεχώρισαν το The King of Spain, The Life and Times of Sigmund Freud και η σιωπηλή παράσταση Deafman Glance, που του χάρισε διεθνή αναγνώριση και ανέδειξε τη μοναδική του οπτική και σκηνοθετική γλώσσα.

Η καριέρα του Ρόμπερτ Γουίλσον απογειώθηκε το 1976 με την όπερα Einstein on the Beach, σε συνεργασία με τον συνθέτη Philip Glass, έργο-σταθμός του μεταμοντέρνου θεάτρου που ανέτρεψε τις συμβάσεις του λόγου και της αφήγησης. Καθιερώθηκε διεθνώς ως πρωτοπόρος σκηνοθέτης και εικαστικός δημιουργός, συνεργαζόμενος με σημαντικά ευρωπαϊκά θέατρα και όπερες, σκηνοθετώντας παραγωγές όπως Death, Destruction & Detroit, The Black Rider και Madame Butterfly.

Το 1992 ίδρυσε το Watermill Center στη Νέα Υόρκη, έναν πολυκαλλιτεχνικό χώρο πειραματισμού και συνεργασίας. Παράλληλα με το θέατρο, δημιούργησε έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και βίντεο-τέχνης, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Tom Waits, Laurie Anderson και Susan Sontag και τιμήθηκε με πλήθος διεθνών βραβείων. Πέθανε στις 31 Ιουλίου 2025 σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στην παγκόσμια τέχνη και σκηνική δημιουργία.