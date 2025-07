Η Σοφία Κόπολα θα σκηνοθετήσει τη ζωή του Μαρκ Τζέικομπς - Αυτό θα είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ της

Θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον επόμενο μήνα

Η Σοφία Κόπολα, που αγαπά να σκηνοθετεί ταινίες με ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από τη γυναικεία μοναξιά και την αποξένωση, όπως τις «Μαρία Αντουανέτα» και «Πρισίλα», προσεγγίζοντάς τες βέβαια υπό το πρίσμα της μυθοπλασίας, θα καταπιαστεί, για πρώτη φορά, με ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον επόμενο μήνα.

Όπως ανακοινώθηκε, η Σοφία Κόπολα θα σκηνοθετήσει τη βιογραφία του σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς, που για χρόνια ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Louis Vuitton, και φυσικά του δικού του. Φέρει τον τίτλο Marc by Sofia (ένα λογοπαίγνιο βασισμένο στην – πλέον καταργημένη – σειρά Marc by Marc Jacobs).

"Marc by Sofia," a documentary on Marc Jacobs by Sofia Coppola, will premiere out of competition at #VeniceFilmFestival. https://t.co/MXZfDXjkuQ pic.twitter.com/TnQgqCXtAB

— Variety (@Variety) July 22, 2025