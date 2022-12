Το κόλπο για να θυμάσαι απ'έξω τι να κάνεις σε περίπτωση φωτιάς, πνιγμού ή εμφράγματος

Οι λέξεις που θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι πώς να φερθείς

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μία κατάσταση όπου έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, αλλά δεν ξέραμε πώς. Είτε πρέπει να σώσεις τη ζωή κάποιου άλλου, είτε τη δική σου, υπάρχουν κάποια μνημονικά που είναι καλό να μάθεις τώρα, για να ξέρεις τι να κάνεις ακριβώς, την επόμενη φορά.

Αναγνώριση εμφράγματος: PULSE

Μπορεί να είναι στα αγγλικά, αλλά μάς βοηθά να θυμόμαστε τα συμπτώματα με αυτά τα αρχικά.

P- pain. Δηλαδή πόνος στο στήθος, στον λαιμό, στην πλάτη, στα χέρια.

U- upset stomach. Δηλαδή ναυτία, εμετός, δυσπεψία.

L- lightheadness. Δηλαδή ζαλάδα.

S- shortness of breath. Σου κόβεται η ανάσα

Ε- excessive sweating. Ιδρώνεις πάρα πολύ

Αναγνώριση εγκεφαλικού επεισοδίου: FAST

F- Face drooping (νιώθεις να στραβώνει το πρόσωπο)

A- Arm weakness (αδυναμία στα χέρια)

S- Speech slurring (μιλάς χωρίς να γίνεσαι κατανοητός)

T- Time to call (παίρνεις τηλέφωνο το 166).

Διάσωση από πνιγμό

Η πρώτη σωστή κίνηση δεν είναι να πέσεις στο νερό, γιατί μπορεί να βυθιστείς κι εσύ. Ανάλογα με το πού στέκεσαι, να θυμάσαι τα εξής ρήματα. Φτάσε τον άλλον πετώντας ένα μακρύ αντικείμενο να πιαστεί. Ρίξε ένα σχοινί για να τον φέρεις πιο κοντά, άπλωσε το κουπί αν έπεσε από βάρκα και πήγαινε αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Η χρήση του πυροσβεστήρα- PASS

P- pull the pin in the handle (τράβα τη λαβή)

A- aim at the base of the fire (στόχευσε στη βάση της φωτιάς)

S- squeeze (πίεσε)

S- sweep (ρίξε νερό σε όλη τη φωτιά)

Σε περίπτωση που χαθείς: STOP

S- stop

T- think

O- observe

P- plan

Εν ολίγοις, όταν χάνεσαι, σταμάτα για να δεις πού είσαι, σκέψου την κατάστασή σου, παρατήρησε τι υπάρχει γύρω σου, σχεδίασε τις επόμενες κινήσεις.