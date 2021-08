Σαντορίνη: Ένας χρήσιμος οδηγός για να αποφύγετε τις τουριστικές παγίδες

Ξέρετε, τα περισσότερα τουριστικά μέρη δείχνουν πιο όμορφα στις ιλουστρασιόν φωτογραφίες και στα κουτάκια του Instagram από ότι δια ζώσης. Σαν να χάνεται η μαγεία τους, να λύνετε το ψηφιακό ξόρκι και να μπαίνει το φίλτρο της πραγματικότητας στη μέση. Ε, η Σαντορίνη δεν είναι ανήκει σε αυτά. Αντίθετα, είναι από τα μέρη που δεν μπορείς να πιστέψεις πόσο όμορφα είναι, που θες να βγάζεις συνέχεια φωτογραφίες και που καμία δεν μπορεί να απεικονίσει αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου.

Ένα τριήμερο στις αρχές Ιουλίου ήταν αρκετό για να την ερωτευτώ για πάντα. Οι ντόπιοι φίλοι μας μας έδωσαν συμβουλές για να περάσουμε αξέχαστα και εγώ φυσικά θα τις μοιραστώ μαζί σας, ώστε να αποφύγετε τις τουριστικές παγίδες και να ανακαλύψετε την αληθινή Σαντορίνη.

Πρωινό με θέα

Οκ, όπου και να γυρίσετε το κεφάλι σας σε αυτό το νησί υπάρχει μία θέα που αξίζει να χαζέψετε. Όμως στο «Galini café» στο Φηροστεφάνη θα βρείτε το πιο νόστιμο πρωινό του νησιού με θέα το ηφαίστειο και το απέραντο γαλάζιο. Μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι τα ποσέ αυγά του ήταν όνειρο όπως και τα dutch pancakes του.

Το χαρακτηριστικό λευκό μπαλκόνι βρίσκεται στην καλντέρα και είναι από τα πιο δημοφιλή του νησιού. Για να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε τραπέζι χωρίς να περιμένετε στην ουρά φροντίστε να κάνετε την κράτηση σας. Αν και η αναμονή δεν είναι τόσο δυσάρεστη, αφού σας κερνούν νερό με εσπεριδοειδή όσο εσείς μελετάτε τον κατάλογο και χαζεύετε το σοκάκι.

Το πιο εντυπωσιακό beach bar

Στη Βλυχάδα στην παραλία Eros βρίσκεται ένα beach bar εξωπραγματικής ομορφιάς, που έχει ψηφιστεί ανάμεσα στα καλύτερα της Μεσογείου. Το «Theros wave beach bar» είναι χτισμένο μέσα στα βράχια που συνθέτουν ένα απόκοσμο ηφαιστιακό τοπίο.

Αυτό βέβαια σημαίνει πως αν και τα νερά είναι πεντακάθαρα και η μαύρη άμμος κάνει ιδανική την παραλία και για παιδιά, η θάλασσα μέσα έχει αιχμηρές πέτρες και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.

Ωστόσο, ο διάχυτος ρομαντισμός, το μπαλκόνι πάνω στο Αιγαίο και τα signature cocktails του μαγαζιού, το κάνουν ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε στη Σαντορίνη.

Μεζέδες και donkey beer

Το πιο γραφικό μεζεδοπωλείο δεν είναι στην Καλντέρα, για την ακρίβεια είναι μακριά από τα τουριστικά στέκια και τα πολυσύχναστα σοκάκια. Στο χωριό Έξω γωνιά σε μία όμορφη πλατεία με θέα όλη τη Σαντορίνη, βρίσκεται το «Μεταξύ μας». Εκεί θα βρείτε κυρίως ντόπιους που ξέρουν ότι εκεί θα φάνε τους πιο νόστιμους μεζέδες παρέα με την τοπική donkey beer.

Η ρακί για το καλωσόρισμα και το cheesecake βατόμουρο για επιδόρπιο είναι η ιδανική αρχή και τέλος για το γεύμα σας. Το κανταΐφι τυριών είναι το πιο διάσημο πιάτο και αν δεν το παραγγείλετε θα είναι πολύ μεγάλο λάθος.

Oh boy

Αυτό το όνομα ίσως να σας θυμίζει κάτι και η αλήθεια είναι ότι το δίδυμο αδελφάκι του βρίσκεται στο Παγκράτι. Αν ψάχνετε που να πιείτε το cocktail σας με θέα το πιο μαγικό ηλιοβασίλεμα του κόσμου τότε το «Oh boy» στα Φηρά είναι η απάντηση.

Να σας πω ότι φημίζεται επίσης για τα γλυκά του και κυρίως για το Banoffee, που είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε. Extra bonus το πιο φιλικό προσωπικό του νησιού.

Κρυμμένος θησαυρός

Το ορεινό χωριό Πύργος Καλλίστης είναι από τους πιο καλά κρυμμένους θησαυρούς του νησιού. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Προφήτης Ηλίας και περιβάλλεται από αμπελώνες που παράγουν τα περίφημα λευκά κρασιά της ποικιλίας Ασύρτικο.

Στα μεσαιωνικά σοκάκια του θα βρείτε μπουτίκ, γκαλερί, wine bars και πολλές γαστρονομικές εκπλήξεις. Το μουσείο Santorini of the Past παρουσιάζει εκθέματα από την παραδοσιακή ζωή του τόπου, ενώ στο μουσείο Icons and Ecclesiastical Artefacts, που στεγάζεται στο πρώην παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας, υπάρχουν σημαντικά θρησκευτικά κειμήλια.

Δείτε ακόμη: O Justin Bieber ήρθε στη Σαντορίνη και δεν σταματάει τα Insta posts

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 6 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits