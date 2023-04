Kathy Heyndels: Για κάθε μοντέρνα νύφη, με αγάπη για το στυλ

Ένας οίκος μόδας με μακρόχρονη ιστορία και βαθιά αγάπη για τις γυναίκες, ο οίκος μόδας Kathy Heyndels είναι σίγουρο πως θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις το νυφικό των ονείρων σου. Ένα bridal look υψηλής ραπτικής, με μοναδικό στιλ.

Η κομψότητα και η λιτή πολυτέλεια χαρακτηρίζουν τον οίκο και τον συντροφεύουν όλα τα χρόνια της πορείας του, από το 1956 από το πρώτο atelier στις Βρυξέλλες, μέχρι και σήμερα. Στο ηλιόλουστο atelier της Kathy Heyndels, μετάξι, ταφτάς, σατέν, μουσελίνα και δαντέλα ενώνονται με αριστοτεχνικό τρόπο και μετατρέπονται σε σύγχρονα, θηλυκά νυφικά. Τα ποιοτικά υλικά και το κέντημα πολύτιμων λίθων στο χέρι είναι στοιχεία που κάνουν τον οίκο να ξεχωρίζει.

Η bride-to-be του οίκου Kathy Heyndels είναι μια μοντέρνα γυναίκα, με αγάπη για το στιλ, που θέλει την ομορφότερη ημέρα της ζωής της να είναι κομψή και γοητευτική. Είτε φορέσει ένα bridal look όλο δαντέλα, αέρινο με μακρύ πέπλο, είτε ένα πριγκιπικό νυφικό με κρύσταλλα Swarovski, είτε μια mermaid φούστα με ένα κεντητό top, η Kathy Heyndels νύφη είναι one of a kind.

Για ένα ολοκληρωμένο και elevated bridal look υπάρχουν πολλές επιλογές από accessories, όπως ζώνες, γάντια, headpieces και πέπλα. Ο προσωπικός σου bridal σύμβουλος θα σου δώσει τις σωστές κατευθύνσεις και θα εξερευνήσετε μαζί τον μαγικό κόσμο της Kathy Heyndels.

KATHY HEYNDELS

Κηφισιά

Κυριαζή 13-15, 14562, Κηφισιά

Τηλ: +30 697 22 31 710, +30 210 801 9740

Showroom

Διοχάρους 13-15, 16121, Αθήνα

Τηλ: +30 210 33 19 066

Attica City Link

Πανεπιστημίου 9, 10564, Αθήνα

Τηλ: +30 694 24 14 122

